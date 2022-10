McDonald’s Veendam opent vandaag haar deuren

VEENDAM – Het nieuwe McDonald’s restaurant aan de Veendammerpoort wordt vandaag feestelijk geopend in aanwezigheid van wethouder Henk Jan Schmaal en familie en vrienden van McDonald’s medewerkers. Ook gasten zijn nu welkom voor een Hamburger, McCafé koffiespecialiteiten, een McFlurry of een ander favoriet McDonald’s product. Franchisenemer Scott Berendsen en zijn team kijken kijken al een tijdje uit naar de opening en zijn nog op zoek naar nieuwe collega’s.

Het nieuwe restaurant is zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo is het restaurant volledig gasloos en krijgt het groene energie, een warmte terugwinsysteem om met keukenwarmte de lobby te verwarmen, energiezuinige friteuses, waterbesparende urinoirs en ledverlichting.

In een volle bezetting biedt het restaurant 137 zitplaatsen binnen en eveneens 150 zitplaatsen buiten op het terras. Gasten kunnen in het restaurant genieten van verse koffiespecialiteiten bereid door McCafé barista’s. Voor jonge gasten is er vermaak met een Playland binnen en buiten het restaurant. En met de dubbele drivelane in de McDrive kunnen twee auto’s tegelijkertijd een bestelling plaatsen.

Scott Berendsen, Franchisenemer van McDonald’s restaurant Veendam is blij de eerste gasten te verwelkomen: “Ik kijk ernaar uit er samen met mijn nieuwe collega’s er een succes van te maken voor de buurt. Ik hoop dat het een fijne ontmoetingsplaats wordt waar Veendammers met veel plezier samenkomen, bijvoorbeeld voor een kop koffie of als tussenstop tijdens het winkelen.”

Er is nog ruimte voor nieuwe collega’s in het team. Scott Berendsen moedigt iedereen die op zoek is naar een leuke bijbaan op om te solliciteren. “Er is plek in ons team van jong tot oud; zowel jongeren als studenten zijn werkzaam bij ons maar ook oudere teamleden met schoolgaande kinderen of een deeltijdbaan zijn welkom. Bovendien zijn we van vroeg tot laat geopend, dus ook onder schooltijd of juist in de avond bieden wij volop mogelijkheden om te werken in een leuk team.”’

Medewerkers bij McDonald’s restaurant Veendam krijgen alle ruimte om te groeien, zich te ontwikkelen en vooral zichzelf te zijn. Het nieuwe restaurant biedt aan 100 medewerkers een veilige en plezierige werkplek met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Werken bij McDonald’s is niet alleen een leuke bijbaan, je kan jezelf er ook enorm ontwikkelen. Naast een erkend mbo-diploma heeft McDonald’s afgelopen jaar ook een associate degree programma op hbo-niveau toegevoegd aan de McDonald’s Academy.

