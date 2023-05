Storage Share opent tweede opslaglocatie in Veendam

VEENDAM – Storage Share, de toonaangevende aanbieder van hoogwaardige opslagruimtes, opende onlangs haar tweede vestiging in Veendam. Met deze nieuwe opslaglocatie speelt Storage Share in op de groeiende vraag naar flexibele en veilige opslagmogelijkheden in de regio. De opslaglocatie, net als de andere locatie gelegen aan de Lloydsweg, biedt 123 opslagboxen variërend in grootte van 2 tot 20 m². Inwoners van Veendam en omstreken profiteren nu van de uitstekende faciliteiten en betaalbare prijzen die Storage Share biedt.

Julian Doorten, mede-eigenaar van Storage Share, is verheugd over de opening van de nieuwe vestiging: “Na het succes van onze eerste locatie aan de Lloysweg sinds half 2019, zijn we blij met het openen van een tweede vestiging. De eerste locatie was constant volledig verhuurd, dus we zagen de behoefte aan uitbreiding. Gelukkig vonden we een geschikt pand op slechts een paar gebouwen afstand van onze huidige locatie. Het voormalige pand van Parts Point hebben we volledig opgeknapt en voorzien van ons herkenbare antracietkleurige schilderwerk en raamstickers. Het resultaat is een strak en fris ogend gebouw, dat perfect past bij de kwaliteit die Storage Share biedt.”

Van krot naar duurzame opslagruimte

De nieuwe opslaglocatie in Veendam biedt dezelfde hoogwaardige faciliteiten waar Storage Share om bekend staat. Klanten hebben toegang tot een geavanceerd toegangscontrolesysteem en beveiligingscamera’s, waardoor hun eigendommen altijd veilig zijn. Bovendien worden er binnenkort nieuwe verlichtingssystemen geïnstalleerd om het gebruiksgemak verder te verbeteren. Het gebouw, dat voorheen oud en onaantrekkelijk was, heeft nu een nieuwe bestemming gekregen als duurzame opslagruimte.

Om de opening van de nieuwe opslaglocatie in Veendam te vieren, biedt Storage Share scherpe prijzen aan in de maanden mei en juni. Voor slechts € 65 per maand kunnen klanten al een opslagbox van 6 m² huren. Klanten die reageren op deze openingsaanbieding, zullen ook na juni profiteren van dit voordelige tarief. Voor nieuwe huurders zal de prijs iets hoger zijn, maar nog steeds concurrerend.

Eerste huurders

Een van de eerste huurders op de nieuwe locatie is Mieke Beukema uit Appingedam. Ze deelt haar ervaring: “Vanwege de aardbevingen in Groningen worden we binnenkort gedwongen om ons huis af te breken en opnieuw te laten opbouwen. Tot die tijd wonen we in een wisselwoning, een tijdelijke container als oplossing voor ons gezin. We hadden echter veel extra spullen die we nergens kwijt konden.

Gelukkig kwamen we in contact met Storage Share en konden we een opslagbox huren in Veendam. Binnen 24 uur was alles geregeld. Op de openingsdag gingen we er direct naartoe. We werden verrast doordat alles er superschoon en netjes uitziet. Bovendien is de locatie gunstig gelegen en biedt de box voldoende ruimte voor alle dierbare bezittingen die we niet in de container kwijt kunnen, zoals fotoalbums. We zijn daarbij zeer tevreden over de beveiliging en de gemakkelijke toegang. Het helpt ons om georganiseerd te blijven tijdens deze uitdagende periode.”

Flexibele en veilige opslagruimtes in de regio

Met de opening van de tweede vestiging in Veendam versterkt Storage Share haar positie als de toonaangevende aanbieder van flexibele en veilige opslagruimtes in de regio. Het bedrijf heeft zich bewezen als een betrouwbare partner voor particulieren en bedrijven die behoefte hebben aan tijdelijke of langdurige opslagoplossingen. Of het nu gaat om het opslaan van huisraad tijdens een verhuizing, het bewaren van seizoensgebonden items of het archiveren van bedrijfsdocumenten.

De nieuwe opslaglocatie biedt dan ook verschillende groottes van opslagboxen om aan de diverse behoeften van klanten te voldoen. Bovendien kunnen klanten profiteren van flexibele huurtermijnen, waardoor ze alleen betalen voor de periode dat ze daadwerkelijk gebruikmaken van de opslagruimte.

Neem een kijkje op de nieuwe locatie in Veendam

Storage Share nodigt geïnteresseerden uit om een kijkje te nemen op de nieuwe locatie aan de Lloysweg 8 in Veendam en de faciliteiten zelf te ervaren. Het team staat klaar om klanten te verwelkomen en te helpen bij het vinden van de ideale opslagoplossing.

Voor meer informatie over Storage Share en de beschikbare opslagruimtes kunnen geïnteresseerden terecht op de website van Storage Share. Daar kunnen ze ook direct een opslagruimte reserveren of contact opnemen met het klantenserviceteam.

Foto: Storage Share