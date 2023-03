Top Installatiegroep sluit aan bij Hoppenbrouwers BV

VEENDAM – Hoppenbrouwers Techniek BV heeft alle bedrijfsactiviteiten van Top Installatiegroep overgenomen, waaronder Drenth Installatietechniek in Veendam.

De eigenaren Henk Sok en Theo Beelien hebben besloten tot verkoop van hun bedrijf om deze nog toekomstbestendiger te maken. De overname maakt deel uit van de groeistrategie van Hoppenbrouwers naar landelijke dekking. De technisch dienstverlener groeit met twee vestigingen naar 22 vestigingen en is hiermee ook in het Noordoosten van Nederland goed vertegenwoordigd.

Opvolging

Henk Sok, algemeen directeur van Top Installatiegroep geeft aan: “Onze leeftijd verplicht ons uit voorzorg na te denken over opvolging van ons bedrijf, zodat de continuïteit voor medewerkers en klanten ook in de toekomst gewaarborgd is. Om dit te realiseren, hebben we aansluiting gezocht bij een financieel gezonde partij met een breed spectrum aan technische disciplines en die bovendien veel kennis heeft van automatisering, digitalisering en robotisering.”

“Hierdoor kunnen onze medewerkers zich ontwikkelen tot kenniswerkers en krijgen ze veel meer doorgroeimogelijkheden. Een gedachte die naadloos aansluit bij de bedrijfsvoering van Hoppenbrouwers waar medewerkers op één staan. Ook delen we kernwaarden als sociaal, nuchtere mentaliteit en familiaire sfeer. Kortom, een perfecte match met deze landelijk opererende technische dienstverlener.”

Uitbreiding noordelijke regio

Ook Henny de Haas, algemeen directeur van Hoppenbrouwers Techniek is enthousiast over de integratie met Top Installatiegroep: “Het installatiebedrijf heeft een geweldige staat van dienst, zowel in elektrotechniek als werktuigbouwkunde. Een mooie aanvulling op onze bestaande business in een voor ons nieuwe regio in het Noordoosten van het land. De vestigingen zullen een Hoppenbrouwers-identiteit krijgen, maar blijven zelfstandig opereren. Hierdoor is de lokale en regionale geworteldheid voor zowel de medewerkers als de klanten van Top Installatiegroep gewaarborgd.”

Gevestigde naam

Top Installatiegroep bestaat sinds 1994 en is een groep met vier bedrijfsonderdelen verspreid over twee vestigingen (Hoogeveen en Veendam). Top Installatiegroep verzorgt het ontwerp, de aanleg en het beheer van de werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties in de zakelijke markt. De bedrijfsonderdelen opereren landelijk en leveren een totaalpakket voor veelal zakelijke opdrachtgevers in utiliteit, waaronder veel logistieke centra en kantoren. De technisch dienstverlener is uitgegroeid tot een middelgroot installatiebedrijf met zo’n 100 medewerkers en een omzet van ruim 35 miljoen.

“We zijn als organisatie de laatste jaren hard gegroeid en willen door de aansluiting bij Hoppenbrouwers Techniek een verdere groei en professionaliseringsslag maken. Denk hierbij aan de expertises digitalisering en automatisering, maar ook de ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden voor onze collega’s krijgen hierdoor nog meer prioriteit. Bovendien bieden de uiteenlopende projecten meer diversiteit en uitdaging voor onze medewerkers. Wij denken hiermee een geweldige stap voorwaarts te hebben gezet voor onze medewerkers en bedrijfsonderdelen”, aldus Henk Sok, eigenaar Top Installatiegroep. Theo Beelien, mede-eigenaar, onderschrijft dit van harte.

Over Hoppenbrouwers Techniek

Koninklijke Hoppenbrouwers Techniek is de technische dienstverlener die van A tot Z ontzorgt. Het bedrijf begon iets meer dan 100 jaar geleden als éénmanszaak in Udenhout. Nu ontwerpt, installeert en onderhoudt Hoppenbrouwers vanuit 20 vestigingen in Nederland elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties voor bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, scholen en particulieren.

De ruim 1650 medewerkers staan op één binnen het bedrijf; tevreden medewerkers zorgen tenslotte voor tevreden klanten. Met plezier helpen zij de ambitie van Hoppenbrouwers waar te maken: de beste en meest duurzame technisch dienstverlener van Nederland worden. Hoppenbrouwers Techniek behaalde in 2022 een omzet van 313 miljoen. Voor 2023 verwacht het bedrijf te groeien naar een omzet van 380 miljoen.

Foto: Hoppenbrouwers Techniek BV