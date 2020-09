Veendammer sekssponsor niet welkom bij FC Emmen

VEENDAM – Seksshop EasyToys uit Veendam mag geen hoofdsponsor worden van FC Emmen, zo heeft de Koninklijke Nederlands Voetbal Bond (KNVB) besloten.

Volgens de voetbalbond is voetbal met een sponsor uit de seksindustrie niet gepast: “Supporters worden ongevraagd geconfronteerd met een reclame-uiting die in verband kan worden gebracht met de seksindustrie. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen die zich bovendien willen identificeren met hun voorbeelden en vaak hun voetbalshirts dragen.”

Shirts zonder seks

De KNVB zegt begrip te hebben voor voetbalclubs die naar oplossingen zoeken om het hoofd in coronatijd financieel boven water te houden. “Maar dat er behoefte is aan extra financiering maakt ons oordeel hierover niet anders”, laat de bond weten tegenover RTV Noord. EasyToys reageert verontwaardigd en zegt zich te beraden op vervolgstappen. FC Emmen zou een kort geding aan het voorbereiden zijn.

Foto: Dainis Graveris/Unsplash