Vihamij opent op nieuwe locatie in Veendam

VEENDAM – Vorige maand heeft er een grote brand gewoed bij Vihamij Veendam aan de Cereslaan. Deze felle brand heeft ervoor gezorgd dat het volledige pand is afgebrand. Er is direct gekeken naar een nieuwe locatie zodat ze snel weer de deuren kunnen openen en we kunnen melden dat dit is gelukt!

Na drie weken heel hard werken is er een pand gevonden en helemaal ingericht om vanaf aankomende maandag 30 augustus de deuren te openen. Vanaf dan zal Vihamij Veendam te vinden zijn aan de Beneden Oosterdiep 210a. De medewerkers van Vihamij Veendam willen nogmaals alle klanten bedanken voor alle steun die ze hebben ontvangen de afgelopen weken. Dit heeft ze zeker goed gedaan en nog meer energie gegeven om vanaf aankomende maandag met volle moed er weer tegenaan te gaan!

Over Vihamij

Vihamij Handel B.V. is een technische groothandel met producten voor klimaat, sanitair, bouw, dak, elektra, gereedschappen en nog meer. Bij Vihamij staat de persoonlijke benadering, hoge service en eerlijke prijzen centraal. Doordat ze 37 locaties door het hele land verspreid hebben is er altijd wel een vestiging dichtbij.

Foto: Vijamij Handel B.V.