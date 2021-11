GRONINGEN – Groningen Airport Eelde (GAE) heeft opnieuw de goedkoopste parkeerplaatsen, dat blijkt uit cijfers van Vliegenenparkeren.nl.

GAE is niet de grootste luchthaven van Nederland, maar voor vele Groningers de meest voor de hand liggende keuze wanneer je een vliegreis gaat maken. Bovendien biedt de luchthaven meer dan je denkt en een vliegreis kan in bepaalde gevallen een makkelijkere en betere keuze zijn dan bij andere luchthavens.

Mocht jij de keuze gemaakt hebben om vanaf de luchthaven van Groningen te gaan vliegen, dan dien je ook nog te denken aan de reis naar de luchthaven toe. En omdat het parkeren bij Groningen Airport het goedkoopst is van heel Nederland, is dit in de meest gevallen de makkelijkste manier. In dit artikel lees je meer over het parkeren bij Groningen Airport.

De methode van parkeren bij Groningen Airport

De grootte van het parkeeraanbod bij Vliegveld Groningen is net als de luchthaven zelf kleiner dan bij andere luchthavens. Dit betekent ook dat de variatie in parkeermethoden ook kleiner is. Daarnaast is het verkeer rondom de luchthaven goed voor elkaar en is het ook minder druk. Waar je normaal gesproken kan kiezen uit een shuttleservice, valetservice of een parkeerplaats op loopafstand, kan je bij deze luchthaven enkel voor de laatstgenoemde service kiezen.

Meer info parkeren op loopafstand

Zoals gezegd is dit de enige manier van parkeren bij de luchthaven. Laat dit nou ook net de gemakkelijkste manier van parkeren zijn.

Proces exclusief reservering

Het proces is zeer eenvoudig; je rijdt naar het betreffende parkeerterrein en trekt bij aankomst een kaartje. Dit kaartje dien je goed te bewaren. Je parkeert vervolgens je auto en kunt te voet door richting het vliegveld. Bij terugkomst betaal je bij een van de betaalautomaten met je inrijkaartje en je kan vervolgens het terrein afrijden.

Proces inclusief reservering

Het parkeerproces wordt je nog makkelijker gemaakt wanneer je online hebt gereserveerd. Bij het maken van een reservering kan je kiezen uit twee opties; kentekenherkenning en een toegangscode. Wanneer je voor kentekenherkenning kiest dan wordt je kenteken bij zowel aankomst als terugkomst gelezen en de slagbomen zullen automatisch openen. Wanneer je voor een toegangscode hebt gekozen dan ontvang je bij je reserveringsbevestiging een code. Deze code voer je simpelweg in bij aankomst en je krijgt vervolgens een uitrijkaart.

De parkeermogelijkheden bij Groningen Airport

Er zijn op het moment van schrijven drie verschillende parkeerplaatsen te reserveren, allen officiële parkeerplaatsen en worden dus beheerd door de luchthaven zelf. Je kan je auto parkeren bij P1, P2 en P3. De mogelijkheden voor het parkeren Groningen Airport zijn eenvoudig online te vergelijken en te reserveren.

P1 Groningen Airport

De eerste en duurste optie is P1 Groningen, ook wel P1 Gold genoemd. Hier parkeer je direct tegenover de terminal en zodoende ben je dus het snelst op de luchthaven.

Direct voor de terminal

Toegangscode of kentekenherkenning

24/7 geopend

P2 Groningen Airport

De tweede optie is P2 Groningen, ook wel P2 Silver genoemd, zit qua prijs en afstand tussen P1 en P3 in. Je bent slechts 1 minuut onderweg en betreed ook hier terrein met een toegangscode of kentekenherkenning.

1 minuut lopen

Toegangscode of kentekenherkenning

24/7 geopend

P3 Groningen Airport

Last but not least, P3 Groningen, ook wel P3 Bronze genoemd. Dit terrein ligt nog steeds op slechts 4 minuten loopafstand van de luchthaven en is de meest voordelige optie.

4 minuten lopen

Toegangscode of kentekenherkenning

24/7 geopend

Meer info over Groningen Airport

Zoals al eerder benoemd kan een vlucht vanaf het vliegveld van Groningen een interessante optie zijn. Niet alleen als je uit de regio komt, maar ook om simpelweg te besparen. Om dit verder uit te leggen hierbij wat informatie en cijfers op een rijtje.

Jaar Passagiers Vliegbewegingen 2015 180.879 23.456 2016 152.451 24.746 2017 228.00 27.005 2018 241.737 21.694

Lijstje van bestemmingen

Op het moment van schrijven zijn er 9 verschillende Europese bestemmingen te bereiken, deze zijn hieronder toegevoegd. Het lijstje kleiner dan bij andere luchthavens, maar zijn toch bijzonder interessant. Of je nou een zonvakantie wilt of liever de sneeuw induikt, alles is mogelijk.

Griekenland Spanje Turkije Verenigd Koninkrijk Zweden Kreta Gran Canaria Antalya Kanaaleilanden (Guernsy) Scandinavian Mountains

Mallorca Bodrum





Goedkoopste parkeeraanbod van Nederlandse luchthavens

Uit onderzoek is gebleken dat het parkeeraanbod bij Groningen Airport het goedkoopste is van alle Nederlandse luchthavens. Je kan zelfs tijdens het zomerseizoen al voor een paar tientjes parkeren. Mocht jij dus een interessante bestemming hebben gezien, wat houdt je dan nog tegen om vanaf Groningen Airport te vertrekken?!

Foto: Vitor Paladini/Unsplash