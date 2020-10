GRONINGEN – Een automobilist kwam vandaag vast te zitten in een rij biggenruggen op de N370 toen hij tegen het verkeer in wilde rijden.

De politie kwam ter plaatse en een berger heeft de auto weggesleept. Het is niet duidelijk waarom de bestuurder tegen het verkeer in wilde gaan rijden. Mogelijk was er alcohol in het spel. De bestuurder moest daarom een blaastest afnemen, maar kon vervolgens lopend zijn weg vervolgen.

Foto: RDB Producties