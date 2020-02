Eerste klas verdwijnt bij Arriva-treinen in Groningen

GRONINGEN – In de nieuwe treinen waarmee Arriva in Groningen en Friesland eind dit jaar gaat rijden zit straks geen eerste klasse meer.

Opdrachtgevers provincie Groningen en Fryslân vinden de eerste eersteklascoupés net als wij niet meer nodig. De treinen die Arriva momenteel gebruikt worden omgebouwd, waarbij de eersteklascoupés worden vervangen door tweedeklascoupés. Wel komt er meer ruimte voor verbetering van de tweede klasse, zo liet Arriva al in 2017 weten.

Luxere tweedeklascoupés

Vanaf 13 december krijgen de treinen een afgesloten stiltecoupé, USB-poorten om smartphones op te laden en klaptafels waardoor het makkelijker wordt om in de trein op je laptop te werken. Daarnaast komt er een zitplaatsindicator zodat je op het perron al kan zien waar nog plek is en wordt er in de trein meer reisinformatie gegeven.

De NS-treinen die naar Friesland en Groningen rijden behouden wel gewoon de klassieke treinindeling. Ook in de NS-treinen richting Zwolle blijft de eerste klas beschikbaar.

Foto: Arriva