Gratis fietsclinics voor 65-plus in Harkstede en Scheemda

HARKSTEDE/SCHEEMDA – Op 30 augustus en 6 september organiseert Verkeerswijzer Groningen fietsclinics in Harkstede en Scheemda voor 65-plussers met praktische tips en oefeningen over veilig blijven fietsen.

Veilig en met plezier blijven fietsen tot je 100ste is belangrijk. Fietsen heeft namelijk veel voordelen, ook voor ouderen. Maar een fietsongeval zit in een klein hoekje. Er gebeuren nog veel ongelukken als gevolg van onveilig fietsgedrag. Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen blijven fietsen, organiseert het campagneteam van Verkeerswijzer Groningen gratis Doortrappen fietsclinics voor 65-plussers op 30 augustus 2021 in Harkstede en op 6 september in Scheemda. Een clinic over fit en veilig blijven fietsen, met praktische tips en oefeningen.

Doortrappen tot je 100ste

(Mede) door te fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ze fietsen dan ook graag, en willen dit het liefst blijven doen, maar zijn tegelijkertijd ook kwetsbaar in het verkeer. Gelukkig kan iemand, met wat simpele maatregelen en oplossingen, vaak nog jarenlang veilig én met plezier doortrappen. Het programma Doortrappen helpt hierbij en heeft de ambitie om ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen.

Fietsclinic voor 65-plussers

Tijdens de gratis fietsclinic geven ervaren instructeurs voorlichting over fit en veilig blijven fietsen. Er is aandacht voor fietsvaardigheid (reactiesnelheid, zicht en een goede balans) en deelnemers doen oefeningen met de eigen fiets. Aan de deelnemers met een e-bike geven de instructeurs tips over het kiezen van de juiste ondersteuning en versnelling. Bovendien is er gelegenheid om de fiets te laten controleren en indien nodig kleine aanpassingen aan de fiets te laten doen. De clinic is gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat iedere deelnemer de eigen fiets meeneemt.

Aanmelden en locatie

De clinics vinden plaats op onderstaande data. Deelname is gratis en aanmelden kan via verkeerswijzergroningen.nl/fietsclinic. Voor meer informatie en vragen over de fietsclinic kan contact opgenomen worden met fietsdocent Tekla Scholtens via t.scholtens@fietsersbond.nl en 0619608690.

30 augustus 2021 9.30 tot 12.00 uur Pand404, Schout Poelmanweg 4, Harkstede 6 september 2021 9.30 tot 12.00 uur Roggeveld Fietsen / Nuver, Poststraat 6a, Scheemda

Foto: Verkeerswijzer Groningen