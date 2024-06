Grenspendelaars moeten tijdens EK rekening houden met wachttijden aan de grens

BAD NIEUWESCHANS – Tijdens het Europees Kampioenschap voetbal moeten reizigers naar Duitsland bij alle grensovergangen rekening houden met controles. Dit is onlangs bekend gemaakt door de Duitse federale regering. Karin Eden, coördinator van het GrensInfoPunt van de Eems Dollard Regio, maakt hier in een persbericht op attent.

Grenspendelaars moeten daarom rekening houden met langere wachttijden aan de grens die normaal gesproken open is. Ralf Löning, woordvoerder van de Bundespolizei in Bad Bentheim, liet de EDR echter weten dat “de impact van de controles op grenspendelaars zoveel mogelijk beperkt moet worden”.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) heeft controles aangekondigd aan alle Duitse grenzen. Het Europees kampioenschap voetbal vindt van 14 juni tot en met 14 juli a.s. in Duitsland plaats. De controles worden gehouden “om dit grote internationale evenement zo goed mogelijk te beschermen”.

In sommige media was te lezen dat de grenzen “gesloten zullen worden”. Dit is misleidend, want er zijn geen plannen om de grenzen te sluiten zoals tijdens de coronapandemie. Voor grenspendelaars is het om die reden dan ook niet noodzakelijk om vanuit huis te werken.

Grenspendelaars en hun werkgevers, die meer willen weten over het thema werken vanuit huis in het buurland, kunnen contact op nemen met het GrensInfoPunt van de Eems Dollard Regio (GIP EDR). Dit kan per mail via gip@edr.eu of telefonisch via +31 (0)597 521818.