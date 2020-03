Groningen showt eerste waterstoftrein van Nederland

GRONINGEN – Zaterdagmiddag konden reizigers en geïnteresseerden de eerste waterstoftrein van het land bekijken in Groningen.

De trein heeft deze week een aantal succesvolle testritten gemaakt tussen Groningen en Leeuwarden. De testritten werden ’s nachts en zonder reizigers uitgevoerd om te kijken of er een mogelijkheid is om treinen in onze provincie op waterstof te laten rijden. De waterstoftrein was te zien op het Hoofdstation in Groningen.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties