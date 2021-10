Hoe gaat mobiliteit er in de toekomst uitzien?

GRONINGEN – Hoe we ons verplaatsen is in de afgelopen tijd enorm veranderd en het vraagstuk van onze mobiliteit blijft ook vandaag de dag nog in ontwikkeling. Dit heeft ook invloed als je vandaag de dag denkt aan een auto verkopen.

Wonen en werken

De manier waarop we werk beleven is veranderd. Tegenwoordig is de laptop steeds meer ons kantoor. Sinds de pandemie is onze woon en werksituatie al helemaal met elkaar versmolten. Tegenwoordig is thuiswerken eerder de regel dan de uitzondering. Niet elk bedrijf bied kantoorruimte aan voor alle werknemers. Meestal gaat het om een flexplek. Bovendien merken we dat een vergadering niet altijd meer fysiek een vergadering is. Bij elkaar komen wordt gewoon minder noodzakelijk. Voor onze mobiliteit heeft dat ook zo zijn consequenties. We hoeven niet altijd meer een auto te kopen. Het openbaar vervoer in combinatie met lopen is voor menig mens voldoende.

Ontwikkeling van het openbaar vervoer

Een groot gedeelte van onze mobiliteit zal afhangen op de manier waarop het openbaar vervoer zich zal ontwikkelen. Naast de traditionele diensten zijn er veel businessmodellen opgekomen die inspelen op het slim delen van voertuigen. Met de moderne technologie wordt dat steeds meer een optie voor verschillende voertuigen. Behalve gedeelde auto’s zijn er tegenwoordig ook gedeelde fietsen te huur. Hierdoor verandert de mix van openbaar vervoer die we tot onze beschikking hebben.

De toekomst van auto’s

Een belangrijke ontwikkeling op het gebied van auto’s is het delen geweest. Door business modellen te maken voor het delen van auto’s wordt de tijd dat een auto stilstaat immers beperkt. Echter is dit alleen een goede uitkomst in steden. In de praktijk blijkt het erg lastig voor de beheerder van gedeelde voertuigen als deze ook op het platteland worden gebruikt. Voor niet stedelijke gebieden geldt, dat een auto zeer waarschijnlijk in de nabije toekomst het middel van vervoer blijft. Een andere veelbelovende ontwikkeling op het gebied van technologie is de besturing van de auto. Voor bedrijven die auto’s verkopen is dit een belangrijke trend.

Artificiële intelligentie

Als je vandaag de dag een auto koopt, dan is de kans groot dat deze gebruik maakt van artificiële intelligentie. Deze complexere boordcomputers zorgen ervoor dat een auto zich zelf in principe kan besturen. Deze technologie stuitte in eerste instantie op veel weerstand omdat het gevoel dat een auto zichzelf bestuurd nog erg ongemakkelijk is. Men heeft het gevoel dat het een risico is. Terwijl de feiten uitwijzen dat machines veel betrouwbaardere bestuurders zijn. Ze drinken immers niet en worden ook niet plots onwel. Ook het reactievermogen van machines is natuurlijk veel beter. Eigenlijk zijn zelfsturende auto’s een stuk veiliger. Het is dan ook niet waarschijnlijk dat auto’s die bestuurd worden door mensen altijd zullen blijven.

De toekomst

De toekomst van de vervoersmix die we gebruiken zal zeker voor stedelingen veranderen. Het gaat dan voornamelijk om ontwikkelingen in het laatste stuk van de reis. Dat heeft niet zo zeer te maken met de opkomst van nieuwe technologie, maar wel met de hoeveelheid die we nog naar kantoor gaan. Voor mensen die in niet stedelijke gebieden wonen blijft de auto toch het meest praktische vervoersmiddel. Moderne technologie heeft hier zeker een grote invloed op.

Foto: Pixabay/Pexels