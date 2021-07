Jonge scooterrijders rijden vaak te hard en vinden dat ‘normaal’

GRONINGEN – Ruim 85 procent van de jonge scooterrijders rijdt wel eens te hard en vindt dat ‘normaal’. Dat blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert, dat sinds 2000 de belangen behartigt voor jongeren in Nederland.

Nederland telt volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op het moment ruim 1,2 miljoen scooters. En vooral onder jongeren is het gebruik van een brom- of snorfiets populair als vervoersmiddel. Echter heeft deze doelgroep een hoog risico op ongevallen. Jongeren hebben namelijk minder ervaring in het verkeer. Hierdoor is de kans groter dat zij eerder betrokken zijn bij een scooterongeval dan de oudere, meer ervaren scooterrijder. Bovendien is de scooter een kwetsbaar vervoermiddel dat bij een ongeluk weinig bescherming biedt. Een scooter verzekering is zeker voor deze doelgroep dus geen overbodige luxe.

Hard rijden als sociale norm

Uit het onderzoek onder 488 scooterbestuurders tussen de 16 en 24 jaar blijkt dat ruim 85 procent soms harder rijdt dan officieel is toegestaan. Dat betekent concreet dat 4 op de 5 jonge scooterrijders wel eens te hard rijdt. En hoewel de redenen hiervoor verschillend zijn, zien jongeren het hard rijden volgens TeamAlert voornamelijk als sociale norm: ‘iedereen’ om hen heen doet het, dus zij ook. Bovendien zegt 7 op de 10 het te hard rijden leuk te vinden. Maar iets wat mogelijk ook meespeelt is dat bestuurders van scooters vandaag de dag vaak tussen de auto’s en bussen op de rijbaan rijden. Het merendeel van de ondervraagden geeft dan ook aan dat ze te hard rijden om mee te kunnen met het overige verkeer.

Scooterverzekeringen vergelijken

Verzekeraars weten dat de jongere scooterrijder over het algemeen vaker betrokken is bij een ongeval dan de meer ervaren bestuurder. Een scooter verzekeren kan voor deze doelgroep daarom wat duurder zijn per maand, omdat ze een hogere premie moeten betalen. Het is vergelijkbaar met het afsluiten van een zorgverzekering, maar dan andersom: jongeren hebben over het algemeen minder risico op een langdurige of ernstige ziekte en betalen daarom doorgaans minder aan zorgverzekering dan oudere mensen. Bij het laten verzekeren van scooters geldt het tegenovergestelde. De groep die de meeste kans heeft op ongevallen, betaalt vaker een hogere premie. Maar wie hiervan op de hoogte is, kan dit voorkomen. Er zit namelijk altijd een verschil in prijzen van verschillende verzekeraars. Met een scooterverzekering vergelijken kun je vaak dus nog tientallen euro’s besparen.

Foto: Trinity_Elektroroller/Pixabay