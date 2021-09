Mag ik met mijn elektrische step op de openbare weg?

GRONINGEN – De politie is bezorgd om illegale e-steps op de openbare weg. Welke steps mogen er niet op de weg? En hoe zorg je ervoor dat dit wél mag?

De Nederlandse overheid ziet elektrische steps het liefst (nog) niet op de openbare weg. Het hippe transportmiddel zou niet veilig genoeg zijn, omdat je het vaak niet hoort aankomen. Ook zou er bij het opladen van gelijksoortige producten brand kunnen ontstaan of zouden bepaalde varianten van de elektrische step instabiel zijn en daardoor voor onveilige situaties kunnen zorgen. Maar naast elektrische auto’s, bussen, scooters en fietsers zien we elektrische steps tegenwoordig wel steeds vaker in het straatbeeld verschijnen. Hoe zit dat precies?

Strafbaar, of niet?

De politie waarschuwt dat de meeste elektrische steps op onze wegen verboden zijn en dat je als bestuurder dus strafbaar bent. Je kunt er zelfs een boete voor krijgen van minimaal 280 euro en bovendien kan de step worden ingenomen. Toch kan iedereen gewoon een elektrische step kopen in de Mediamarkt in Groningen. Voor zo’n 250 euro zoef je daarna met 20 kilometer per uur door de stad. Of toch niet…?

Stepvoorwaarden

Het is mogelijk om met een elektrische step op de openbare weg te steppen, maar dan zal deze wel aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Een bestuurder dient bijvoorbeeld 16 jaar of ouder te zijn en moet de step laten verzekeren voor wettelijke aansprakelijkheid. Daarnaast mag het voertuig niet harder dan 25 kilometer per uur en mag deze alleen op het (brom)fietspad. De e-step heeft bovendien een stuur en een zadel nodig, rode en witte reflectoren en verlichting aan de voor- en achterkant. Daarnaast zijn er een aantal steps met grote voor- en achterbanden aangewezen als bijzondere bromfiets, waardoor deze ook op de openbare weg mogen rijden.

Step ombouwen

Maar voor de elektrische step zoals wij hem kennen is eigenlijk nog geen (Europese) regelgeving. En zolang dat er niet is, kan er dus geen goedkeuring voor dit type step worden verkregen waardoor ze niet op de openbare weg mogen. Maar daar hebben een aantal handige knutselaars wat op bedacht. Ze besloten een step om te bouwen tot een step met stepondersteuning. Daardoor valt de elektrische step opeens onder de regelgeving van een elektrische fiets met trapondersteuning en kun je dus wél legaal de weg op, zonder helm of verzekering.

Nieuwe wetgeving

Maar aangezien regelgeving rondom het verkeer altijd aan verandering onderhevig is, wordt aangeraden om je bij de aankoop van een elektrische step goed te laten informeren. De verkoper kan je precies vertellen welk type step wel en niet op de weg mag. Daarnaast wordt in Den Haag gewerkt aan nieuwe wetgeving, waardoor het vanaf 2022 of 2023 mogelijk legaal wordt om met de e-step op de openbare weg te rijden. En wie tot die tijd geen risico wil lopen, kan bovendien altijd eerst nog een paar skeelers kopen.

Foto: Mearth Electric Scooter/Unsplash