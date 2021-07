Met de (elektrische) fiets naar het werk: fietsvergoeding?

GRONINGEN – Op een warme zomerdag is de (elektrische) fiets bij uitstek hét vervoersmiddel om je te verplaatsen. Maar ook buiten de vakanties is fietsen natuurlijk goed en gezond voor je lichaam. Daarnaast is fietsen mogelijk zelfs financieel interessant. Want wie met de fiets naar zijn of haar werk pendelt, kan mogelijk een fietsvergoeding krijgen. Een nieuwe elektrische fiets kopen zou dus een aantrekkelijke keus kunnen zijn!

Met duurzaamheid hoog op de agenda lijkt fietsen in Nederland is populairder dan ooit. We kennen allemaal wel een vriend, vriendin, kennis, familielid of collega die in het bezit is van een elektrische fiets. Of bijvoorbeeld een gezin dat een elektrische bakfiets van Urban Arrow kopen wil, omdat ze op die manier meer spullen kunnen meenemen. Maar elektrisch of niet, fietsen blijkt enorm in trek. Uit cijfers van de overheid blijkt namelijk dat er in 2019 al 570.000 werknemers een fietsvergoeding ontvingen. En ondanks corona is dat percentage alleen maar verder opgelopen.

We fietsen meer (betaald) naar kantoor

Uit data van SD Worx, een internationaal bedrijf dat diensten rond human resources levert, blijkt dat het aantal fietsers met een fietsvergoeding met 4 procent is gestegen sinds het corona-dieptepunt in april 2020. Dat is 20 procent meer dan in begin 2019. En aangezien SD Worx alleen de pendelaars heeft meegenomen die enkel en alleen een specifieke fietsvergoeding van hun werkgever krijgt, ligt het totaal aantal fietsers waarschijnlijk nog een stuk hoger. Volgens het bedrijf steeg het aantal fietsende werknemers de afgelopen jaren dus aanzienlijk.

Fietsen financieel aantrekkelijk?

Maar ondanks dat steeds meer werknemers een fietsvergoeding krijgen, zijn werkgevers niet verplicht om deze toe te kennen. Een vergoeding is eerder te zien als een gunst. Maar soms is het ook daadwerkelijk opgenomen in de CAO, net als een fietsplan waarmee de werkgever meebetaalt aan de aanschaf van een nieuwe (elektrische) fiets voor de werknemer. En doordat deze vergoeding kan oplopen tot honderden euro’s, kunnen werknemers hiervan sneller een elektrische fiets kopen. En het zou dan natuurlijk zonde zijn om deze in de schuur te laten staan.

Foto: KBO Bike/Unsplash