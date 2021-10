Nieuwe fietsbrug Gerrit Krolbrug wordt 9,7 meter hoog

GRONINGEN – Als het aan de gemeenteraad ligt worden de fiets- en loopbruggen aan weerszijden van de nieuwe Gerrit Krolbrug 9,7 meter hoog.

De Gerrit Krolbrug verbindt de wijken Beijum en Ulgersmaborg met het binnenste gedeelte van Groningen en wordt binnenkort vervangen. In verband met de scheepvaart adviseert Rijkswaterstaat de gemeente om een nieuwe brug te plaatsen van 4,5 meter hoog. De bijbehorende fiets- en loopbruggen aan beide zijden zouden in dat geval maar liefst 9,7 meter hoog worden. “Onbegrijpelijk”, vindt Tristan van der Werf van het Gerrit Krolbrug Comité. Hij startte een petitie en ontving al meer dan 2.000 handtekeningen.

‘Veiligheid en comfort in het geding’

Een brug van 4,5 meter is volgens Van der Werf een onnodig hoge hindernis op de drukste fietsroute van de stad. “Niet alleen het comfort en de veiligheid van de 16.000 fietsers die de brug dagelijks gebruiken is in het geding, maar ook de belangen van de mensen en kinderen met ‘langzame wielen’, zoals rollators, driewielfietsen, handbewogen rolstoelen, handbikes, kinderwagens en buggy’s. Dat geldt ook voor mensen en vooral ouderen die slecht ter been zijn of beperkte energie hebben en voor blinde en slechtziende bruggebruikers.”

Onderteken de petitie

De gemeenteraad beslist op 13 oktober over de hoogte van de nieuwe brug. “Het is dus nog geen gelopen race”, vertelt Van der Werf. “Laat van nú van je horen als je ook voor een lage Gerrit Krolbrug bent. Onderteken de petitie en laten we de Gerrit Krolbrug als één van de belangrijkste levensaders voor de stad Groningen toegankelijk houden.”

https://www.openpetition.eu/nl/petition/online/een-lage-gerrit-krolbrug-2

Foto: Gerrit Krolbrug Comité