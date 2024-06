Nieuwe subsidie voor delen van auto in Groningen

GRONINGEN – Vanaf 1 juli 2024 kunnen inwoners samen met hun buren uitproberen hoe het is om samen auto’s te delen. Met een nieuwe subsidieregeling van de gemeente kunnen bewoners de opstartkosten dekken en een half jaar elektrische deelauto’s uitproberen. Zo wil de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleren en privébezit van auto’s verlagen, waardoor er meer ruimte voor groen- en speelvoorzieningen ontstaat.

Steun voor bewonersinitiatieven

Veel bewoners willen graag autodelen maar weten vaak niet hoe ze dit moeten aanpakken of missen de financiële middelen om te beginnen. Met de subsidie tot maximaal € 7.600 per groep, kunnen inwoners met hun buren een autodeelcoöperatie oprichten en andere opstartkosten dekken.

Proefperiodes in verschillende wijken

In samenwerking met verschillende aanbieders van deelauto’s start de gemeente met probeerperiodes van een halfjaar in diverse buurten. Bewoners kiezen passende deelauto’s uit bij een van de aanbieders en kunnen tijdens dit half jaar ervaren hoe het is om auto’s te delen. Na zes maanden besluiten ze of ze hiermee willen doorgaan. De gemeente werkt hiervoor samen met DEEL, een non-profit organisatie uit Den Haag die buurten ondersteunt bij gezamenlijk autodelen. Samen met DEEL organiseert de gemeente informatieavonden en biedt begeleiding aan bewonersgroepen. Er hebben inmiddels al veertien informatieavonden plaatsgevonden, de eerstvolgende is op woensdag 19 juni om 19:30 in het Badhuis aan de Kleine Badstraat 4. Meer informatie is te vinden op duurzaamgroningen.nl/autodelen.

Vaste standplaatsen en laadpalen in de buurt

Coöperaties van bewoners die deelauto’s gebruiken, krijgen een vergunning voor een vaste parkeerplaats aan een openbare laadpaal. Dit maakt het gebruik van deelauto’s nog gemakkelijker en vergroot de zichtbaarheid van autodelen. Als er niet voldoende bestaande laadpalen aanwezig zijn in de buurt, onderzoekt de gemeente de mogelijkheid om extra laadpalen te plaatsen.

Meer informatie over de subsidieregeling, de voorwaarden en hoe deze kan worden aangevraagd, verschijnt in juli op gemeente.groningen.nl/deelauto.