Nooit meer duur parkeren dankzij ParkCare uit Groningen

GRONINGEN – Dankzij het in Groningen gevestigde ParkCare.nl betaal je nooit meer te veel voor een parkeerplek.

In 2013 begon Theo Zijlstra (foto) tijdens zijn opleiding Rechten met het hobbymatig bouwen van websites voor het vergelijken van parkeerplekken. Op basis van diverse wensen kon men allerlei parkeermogelijkheden voor auto’s en tarieven vergelijken. Het idee sloeg aan en groeide uit tot een goedlopend bedrijf dat vandaag de dag alle betrouwbare parkeeraanbieders bij en rondom de grote vliegvelden vergelijkt op de door jou aangegeven datum en tijdstip.

‘De beste parkings en tarieven’

Aanvankelijk richtte Zijlstra zich op (auto)parkeermogelijkheden in het centrum van Groningen, maar na vele positieve reacties te hebben ontvangen besloot hij uit te breiden door heel Nederland én naar het buitenland. Inmiddels is ParkCare actief in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. “Dagelijks werken wij eraan om de websites verder te ontwikkelen in elk land”, vertelt Zijlstra. “Hierbij staan onze klanten altijd op plek één en strijden wij ervoor dat zij de beste parkings en tarieven krijgen die zij verdienen.”

Bespaar geld, tijd en stress

“Samen met ons gespecialiseerde team werken wij er dagelijks aan om geschikte parkeeraanbieders te vinden, die passen bij de wensen en eisen van onze klanten”, vervolgt de ondernemer. Dankzij ParkCare kun je dus altijd goedkoop parkeren op Groningen airport Eelde, maar het biedt ook een groot aanbod parkeerplekken op Schiphol en andere luchthavens aan. “Alle parkeerplaatsen door ons persoonlijk gecheckt en ondergaan diverse controles. Hierdoor zijn wij ervan verzekerd dat je altijd alleen betrouwbare en veilige parkeerplekken kan boeken en bespaar je dus tijd, geld en stress.”

‘Goedkoper dan bij de aanbieder’

Doordat ParkCare een vergelijkingswebsite is en geen parkeeraanbieder, kan het bedrijf voordelige parkeertarieven aanbieden. En juist door een partnerschap aan te gaan met diverse parkeeraanbieders, biedt het bedrijf de laagst mogelijke prijs aan haar klanten. “Zodra onze klanten een boeking maken via onze website, ontvangen wij commissie. Maar, deze commissie wordt nooit doorgerekend naar onze klanten”, verzekert Zijlstra. “Juist hierdoor vind je bij ons de meest voordelige parkeertarieven, vaak zelfs goedkoper dan wanneer u bij de parkeeraanbieder zelf boekt!”

Foto: Theo Zijlstra/Parkcare