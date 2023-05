Rijinstructeur Anja Ras over inhalen op de Mensumaweg

LEEK/OLDEKERK – Het is druk op de Mensumaweg. Een heikel punt, want de weg tussen Leek en Oldekerk wordt veel gebruikt door een breed scala aan weggebruikers. Omwonenden, scholieren en hun ouders maken zich zorgen over de verkeersveiligheid op deze weg. Vooral fietsers ervaren een onveilig gevoel, omdat zij met te weinig afstand of op een te hoge snelheid worden ingehaald. Kan dat ook anders? Rijinstructeur Anja Ras (foto) van verkeersschool Holmersma vindt van wel. Haar belangrijkste advies? “Heb geen haast en pas vooral je snelheid aan.”

“Het eerste wat ik mijn leerlingen leer als zij in de auto moeten inhalen, is dat ze goed moeten kijken”, vertelt rijinstructeur Anja Ras. “En daarmee bedoel ik vooral vooruitkijken. Wat komt eraan? En hoe loopt de weg? Je haalt niet in als er een tegenligger aankomt. Ook passeer je niet voor een bocht, een kruising, als je weinig zicht hebt of op een smalle weg. En let ook op tekens op de weg. Is er een doorgetrokken streep? Dan ga je ook niet inhalen.” De ervaren automobilist doet dit misschien automatisch, maar dat wil niet zeggen dat die de situatie altijd goed inschat. “Juist niet. Handelen op de automatische piloot kan juist de oorzaak zijn dat inschattingen verkeerd worden gemaakt”, geeft Anja aan.

Wat kan er misgaan?

“Als je niet veilig inhaalt, breng je alle verkeersdeelnemers in gevaar”, legt Ras uit. “Als de tegenligger net wat te dichtbij is dan kun je op een gegeven moment weinig kanten op. Of je rijdt tegen een boom aan, of degene die je inhaalt komt in het nauw, of je rijdt tegen je tegenligger aan. En dat is in geen enkel geval wat je wilt. Inhalen met een hoge snelheid heeft daarnaast ook gevolgen die je als automobilist misschien niet meteen opmerkt. De rijwind van een auto heeft direct effect op hoe stabiel een fietser kan fietsen en hoe veilig hij zich dus voelt. Hoe harder je rijdt, hoe steviger de rijwind en hoe meer een fietser daardoor kan gaan slingeren. Daarbij zul je ook merken dat je veel dichter bij de fietser in de buurt komt, want je kunt je locatie op de weg minder goed bepalen als je meer snelheid hebt.”

‘Het is echt een wisselwerking’

De bermen langs de Mensumaweg zijn op sommige plekken kapotgereden. Als je daar veilig overheen wilt rijden, moet je je snelheid enorm verlagen. Anja begrijpt dat dat niet aantrekkelijk is. Wat dat betreft is het op de Mensumaweg niet mogelijk om bij het inhalen de aanbevolen anderhalve meter afstand te houden van de fietser die je inhaalt. Om toch veilig in te kunnen halen, raadt Anja aan om vooral je snelheid te verminderen.

“Mensen moeten meer rust krijgen in hun rijden. Door te haasten kom je niet sneller op je eindbestemming. Absoluut niet. Hard rijden of nog even gauw inhalen als dat eigenlijk niet kan, levert vooral veel onveilige verkeerssituaties op. Ik vraag mij af of dat het waard is. Onder aan de streep ben je niet ineens een kwartier sneller”, vertelt Anja. “Dus zie je een fietser, rijd dan niet met een snelheid van zestig kilometer per uur voorbij. Maar laat het gas los, rem een beetje bij en ga gewoon met dertig of veertig voorbij. Dat maakt een enorm verschil voor de veiligheid en hoe de fietsers zich voelen.”

Kunnen de fietsers ook iets doen om het inhalen veilig te laten verlopen? “Ja, absoluut. Het ligt niet alleen aan de automobilist. Het is echt een wisselwerking. Fietsers kunnen helpen door zoveel mogelijk rechts te blijven fietsen, vooruit te denken en aandacht bij het verkeer te houden. Dan kan de automobilist er vloeiender omheen.”

Foto: Pepijn van den Broeke Fotografie