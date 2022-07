Rotonde Johan van Zwedenlaan en Hoendiep weer open

GRONINGEN – De rotonde waar de Johan van Zwedenlaan en het Hoendiep samenkomen is sinds 25 juli weer open.

De rotonde was sinds 11 juli gestremd, omdat er diverse onderhoudswerkzaamheden gedaan moesten worden. Zo is de rotonde opnieuw geasfalteerd, heeft het middenvak van de rotonde nieuw beton gekregen en er zijn planten geplaatst in het middenvak. De rotonde is één van de drukkere rotondes in Groningen, omdat het diverse wijken en drukke wegen met elkaar verbindt. Ondanks de afsluitingen reden er voor de heropening al (stiekem) auto’s over de nieuwe rotonde.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws