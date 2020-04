Trein naar Groningen te vol met mensen met fietsen en koffers

GRONINGEN – De sneltrein van Leeuwarden naar Groningen stond maandag minutenlang stil in Buitenpost omdat deze te vol was.

Dat meldt de machinist via Twitter. Arriva raadt aan om alleen met het openbaar vervoer te reizen als dat nodig is. Maar aan die oproep blijkt niet iedereen gehoor te geven. “In Buitenpost stonden nog eens aardig wat mensen met fietsen en koffers…”, schrijft machinist Remon. “En toen ging het mis… Trein te vol!”

Na een omroepbericht boden sommige mensen uit zichzelf aan om de reis uit te stellen of een alternatief te zoeken. Maar het oponthoud zorgde in ieder geval voor vertraging. Ook in andere delen van het land komen te volle treinen voor. Daarom pleiten diverse vakbonden om treinen alleen nog toegankelijk te maken voor mensen met een cruciaal beroep.

Foto: RyanMcGuire/Pixabay