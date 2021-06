Vier tips om de auto theorie goed te leren!

GRONINGEN – Autorijden gaat niet zomaar. Je zult hiervoor een theorie examen moeten afleggen én een praktijkexamen. Pas wanneer je dit met goede afloop hebt weten af te ronden, ben jij geslaagd en mag jij een voertuig besturen. Maar waar moet je op letten als je de auto theorie leren wil? Je wilt immers wel slagen voor je rijexamen. Lees hieronder de belangrijkste tips wat ten goede zal komen voor jouw examen!

Tip 1: Neem de tijd om te leren

Theorie leren en onthouden doe je niet binnen een paar uurtjes. Wees er dus bewust van dat je hier wel even zoet mee bent. Ga er goed voor zitten en zorg voor een geschikte voorbereiding. Leer bijvoorbeeld maar een paar uurtjes per dag. Je zult het op die manier beter kunnen onthouden dan wanneer jij de complete theorie meer verspreid gaat leren of juist allemaal in slechts een paar dagen probeert te leren.

Tip 2: Gebruik een samenvatting

Ja, je leest het goed! Nog meer schrijfwerk om de theorie onder de knie te krijgen. Doordat je namelijk belangrijke punten opschrijft en dit gaat samenvatten zul je het nog beter kunnen onthouden. Het controleren van het door jou zelf opgeschreven samenvatting zorgt er direct voor dat jij zeker weet of dat je het goed hebt begrepen. Klopt er iets niet met wat je hebt opgeschreven? Of snap je niet wat je schrijft? Dan zul je dat stukje leerstof nog even goed moeten doornemen.

Tip 3: Zoek naar oefenexamens

Nadat je het theorieboek uit hebt ben jij er klaar voor, toch? Althans, je denkt dan dat je alles weet en de theorie gaat halen. Waarom niet eens proberen? Ga dus eens op zoek naar een oefenexamen om te proberen. Zo kun jij jezelf goed voorbereiden op de vragen die mogelijk gaan komen. Natuurlijk zullen niet alle vragen hetzelfde zijn, maar je krijgt wel door hoe het examen werkt. Struin het internet af naar meerdere oefenexamens die je kunt volgen. Vind je sommige onderdelen lastig? Dan weet je precies welk deel van de leerstof je nog even goed moet doornemen.

Tip 4: Heb vertrouwen in jezelf

Wanneer je een officieel theorie examen hebt, zal je misschien last van wat zenuwen krijgen. Je wilt het immers zo goed maken dat je in één keer slaagt, maar dankzij de spanning kan het ook misgaan. Maar wees gerust! Heb vertrouwen in jezelf en in hetgeen wat je hebt geleerd. Alleen dan kan jij de zenuwen onder controle houden en heb je een grotere kans op slagen. Leren, lezen en oefenen zijn de basispunten waarmee jij die felbegeerde rijbewijs kunt halen. Succes!

Foto: kartik27/Pixabay