Waar moet je aan denken als je in een elektrische auto gaat rijden?

GRONINGEN – Elektrisch rijden is even wennen. Het is heel anders dan wanneer je in een traditionele brandstofauto rijdt. Toch lijken steeds meer mensen de overstap te maken. Dat kan ook bijna niet anders. De overheid maakt elektrisch rijden immers steeds aantrekkelijker. Niet alleen met fiscale voordelen, maar ook omdat de voorzieningen met betrekking tot elektrisch rijden steeds beter worden. Zo zijn er op vrijwel elke hoek laadpunten te vinden en dat aantal neemt gestaag toe. Niets hoeft je dus in de weg te staan om elektrisch te gaan rijden. Maar waar moet je dan allemaal aan denken? In dit artikel lees je alles wat je moet weten.

Opladen

Het zal vooral even wennen zijn dat je niet meer hoeft te tanken. In plaats daarvan zal je de accu opladen. Dit is vooral hetgeen waar veel mensen tegenaan lopen. Ze zijn bang dat ze om de haverklap hun auto aan een oplader moeten leggen en daardoor kostbare tijd verspillen wanneer ze onderweg zijn. Maar is dat wel zo?

Het is allereerst goed om je eens bewust te worden van de grote hoeveelheid oplaadpunten in Nederland. Download GRID maar eens. Dit is een handige app waarmee je niet alleen de dichtstbijzijnde laadpaal kunt vinden, maar ook de actuele informatie over die paal. Zo zie je bijvoorbeeld direct wat de tarieven zijn en of deze wel of niet beschikbaar is. Nederland is kampioen in voorzieningen voor elektrische auto’s. Hoe klein we als land ook zijn, we zijn wel koploper als het gaat om het aantal laadpalen binnen Europa. In ons land heb je dan ook zeker geen last van een tekort aan laadpalen. Bovendien heeft de overheid ambitieuze plannen om het aantal laadpalen nog sneller te laten groeien.

Bedenk bovendien goed dat je meestal binnen je actieradius rijdt. Dit betekent dat het opladen gebeurt op de momenten dat je de auto toch niet gebruikt. Bijvoorbeeld zodra je thuiskomt of de auto parkeert voor het werk. Je besteedt dus uren om op te laden, maar dat merk je zelf niet. Wanneer je langere ritten maakt, kun je snelladers gebruiken. Zo kun je binnen twintig tot veertig minuten je weg vervolgen. Tijdens een lange rit is dit ook een prima tijdsbestek om even een welverdiende pauze te houden. Met de juiste planning hoeft het opladen het plezier in elektrisch rijden dan ook zeker niet in de weg te staan.

Fiscale voordelen

Ook is het niet geheel onbelangrijk om meer over de fiscale voordelen te leren. Het is namelijk niet voor niets dat mensen steeds vaker overstappen op elektrisch rijden. Belastingtechnisch is dit namelijk een stuk voordeliger dan wanneer je in een gewone brandstofauto rijdt. Hoewel de aanschaf van een elektrische auto ietwat duurder is, haal je die kosten er vanzelf weer uit.

Niet alleen belastingtechnisch bespaar je veel geld, maar ook als je kijkt naar het brandstofverbruik. Het zal niemand zijn ontgaan dat tanken tegenwoordig wel erg duur is. Voor een gemiddelde tank benzine betaal je al snel tussen de vijfenzeventig en honderd euro. Soms zelfs nog veel meer. Laad je de accu van een elektrische auto op? Dan ben je meestal niet meer dan twintig tot veertig euro kwijt. Dat scheelt dus enorm veel geld! Je bent nóg goedkoper uit wanneer je een laadpaal thuis kunt gebruiken. Helemaal in combinatie met zonnepanelen.

Foto: distelAPPArath/Pixabay