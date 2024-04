Zo regel je betrouwbaar transport naar je klanten

GRONINGEN – Als je goederen levert aan klanten in binnen- en buitenland, dan wil je het transport daarvan natuurlijk goed regelen. Sommige bedrijven zijn zo groot dat ze eigen vrachtwagens en chauffeurs in dienst hebben. Maar dat geldt lang niet voor iedereen. Zeker als je pas net zaken doet met klanten in het buitenland duizelt het je misschien als je kijkt naar de mogelijkheden.

Transport kan door middel van vrachtvervoer over land, over het water, per spoor of door de lucht. Waar je voor kiest hangt af van tal van factoren. Hoe snel moeten de goederen ter plaatse zijn? Wat is de eindbestemming? Gaat het om speciaal vervoer, bijvoorbeeld gekoeld? Deze aspecten spelen een rol bij de keuze die je uiteindelijk maakt.

Transport over de weg

Het wegtransport maakt een belangrijk deel uit van het goederenvervoer in Europa. Een transport naar Frankrijk gaat vrijwel altijd over de weg. Vervoer per vliegtuig is zeer kostbaar en over het water is voor een land als Frankrijk niet praktisch, omdat de havens ver weg liggen van bestemmingen in het binnenland.

Transport per trein is een optie, maar dan moet er alsnog aanvullend vervoer worden geregeld vanaf het spoor naar de eindbestemming. Dat kost vaak veel extra tijd en dus ook meer geld. Daarom rijden er dagelijks vanuit Nederland ontelbare vrachtwagens richting Frankrijk en Spanje. Een ervaren chauffeur kan binnen enkele dagen een vracht afleveren in Zuid-Frankrijk en dat tegen een zeer acceptabele prijs.

Betrouwbaar transport naar het buitenland

Als ondernemer wil je zekerheid kunnen geven aan je afnemers. Een transport naar Italië moet op tijd arriveren, zeker als het om bederfelijke waar gaat. De bloemen die jaarlijks naar het Sint Pieterplein in Rome gaan als de Paus daar zijn Urbi et Orbi uitspreekt tijdens Pasen komen al jaren uit Nederland. Om ze in volle glorie te laten bloeien moeten ze precies op de juiste temperatuur worden vervoerd.

Dat geldt natuurlijk voor talloze andere producten.Levensmiddelen bijvoorbeeld mogen niet bedorven aankomen. Maar ook voor non food producten kunnen strenge eisen gelden. Daarom is het zaak om afspraken te maken met een ervaren en betrouwbare vervoerder. Zo kun je ook duidelijk communiceren naar je klant wanneer hij zijn bestelling kan verwachten.

Hoe veilig is wegtransport?

Soms gaan er verhalen rond over vrachtwagens die worden opengebroken of zelfs al rijdend worden leeggehaald. Ook de ‘inklimmers’ in de havens naar het Verenigd Koninkrijk zijn berucht. Transportbedrijven doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de lading op tijd en ongeschonden op zijn bestemming arriveert. De chauffeurs houden zich stipt aan de bepalingen in de Rijtijdenwet om ongelukken door oververmoeidheid te voorkomen.

Douane formaliteiten kunnen in veel gevallen al vanuit Nederland worden geregeld zodat de afhandeling aan de grens zo min mogelijk tijd in beslag neemt. Tussen EU-landen is natuurlijk sowieso vrij verkeer van goederen waardoor de grenscontroles grotendeels zijn verdwenen.

Foto: Tama66/Pixabay