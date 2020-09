Autoverzekering in Opende het goedkoopst van Nederland

OPENDE – Inwoners van Opende betalen in Nederland het minst voor een allrisk autoverzekering. Men verzekert daar hun auto voor gemiddeld €471.

Dit blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond dat de cascopremies voor 20.000 adressen (10.000 postcodes) onder de loep nam. Het blijkt dat de premie voor een autoverzekering binnen Nederland wel honderden euro’s kan verschillen. Volgens de vereniging stellen verzekeraars de premie vast op basis van regio en postcode en in sommige gevallen werd zelfs gekeken naar het huisnummer. Op een adres in de Rotterdamse buurt het Nieuwe Westen betaalde de persoon uit het onderzoek maar liefst €210 meer dan zijn onderbuurman.

Opende op één

Wanneer de premies van autoverzekeringen per provincie met elkaar worden vergeleken, staat Groningen op de derde plaats als het gaat om de laagste premie. Alleen in Friesland en Drenthe is de premie voor een autoverzekering goedkoper. De hoogste premies betaal je in Limburg en Zuid-Holland. Voor een allrisk-dekking is de consument met gemiddeld €471 het goedkoopst uit in Opende, het meest westelijk gelegen dorp van de provincie Groningen. De hoofdprijs betaal je in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Daar is de gemiddelde jaarpremie met €885 bijna het dubbele.

Vanwaar het verschil?

De reden voor de grote verschillen in premies komt doordat verzekeraars data inkopen bij externe partijen, zoals datahandelaren. Deze data kan veel vertellen over de buurt waarin je woont. Wanneer je bijvoorbeeld in een wijk woont met veel goedkope auto’s, wanbetalers en sociale huurwoningen kan dat invloed hebben op de premie. Maar verzekeringsmaatschappijen mogen volgens de Wet bescherming persoonsgegevens geen premiebesluit nemen op basis van alleen data-analyses. Ze moeten de logica van hun besluit goed moeten kunnen uitleggen.

Vergelijk voordat je besluit

Wie een autoverzekering wil afsluiten doet er dus goed aan om de premies met elkaar te vergelijken. De meeste verzekerden weten niet eens dat ze meer premie betalen dan de buurman of iemand anders in dezelfde straat. Ga jij een autoverzekering afsluiten? Vergelijk je premie dan goed, zeker na een verhuizing. Want zoals uit het bovenstaande voorbeeld blijkt, kan een premie tot wel honderden euro’s verschillen. En het aanvragen van een offerte is bovendien gratis en vrijblijvend.

