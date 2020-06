Blotevoetenpad Opende vanaf vandaag weer open

OPENDE – Staatsbosbeheer opent het Blotevoetenpad in Opende vanaf vandaag weer voor bezoekers.

Het beleefpad gaat alleen open vanaf de ingang aan de Peebos, ook is er eenrichtingsverkeer ingesteld op het pad. Om te kunnen voldoen aan de 1,5-meterregel in verband met het coronavirus kunnen bezoekers alleen de korte route (1,6 km) lopen vanaf de parkeerplaats aan de Peebos.

Afstand houden

Staatsbosbeheer neemt deze maatregel uit voorzorg. De natuurbeheerder roept bezoekers op voldoende afstand te houden. Parkeren kan alleen op de officiële parkeerplaats, waar geldt: vol is vol. Staatsbosbeheer roept bezoekers op om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Alleen als iedereen zich aan de regels houdt, is het mogelijk om het Blotevoetenpad op een veilige manier te beleven.

Parkeerplaats

De korte route kun je alleen starten vanaf parkeerplaats P1 Peebos, 9865 TG Opende. De parkeerplaats aan de Kaleweg blijft dicht, net als het strand. Dit om te voorkomen dat het hier te druk wordt. De parkeerplaats is met hekken afgezet. Automobilisten die de hekken opzijschuiven en toch parkeren, krijgen een boete. Ook parkeren in de bermen bij het pad is verboden.

Drukte voorkomen

Staatsbosbeheer hoopt met alle maatregelen, zoals het afsluiten van de parkeerplaats aan de Kaleweg en eenrichtingsverkeer, te voorkomen dat er teveel mensen tegelijk op één plek komen en daardoor mogelijk het coronavirus verspreiden.

Foto: Staatsbosbeheer