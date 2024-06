Centraal tellen en uitslag verkiezingen

Centraal stemmen tellen openbaar

Op vrijdag 7 juni vanaf 08.30 uur worden in de Topsporthal Leek, de Schelp 35 in Leek de stemmen per kandidaat geteld van de verkiezingen Europees Parlement van 6 juni.

Deze telling is openbaar. De uitslag mag nog niet bekend gemaakt worden omdat in andere Europese landen op zondag wordt gestemd.

Bekendmaking uitslag Gemeentelijk stembureau (GSB)

Op maandag 10 juni om 10.oo uur komt het GSB bij elkaar in de raadszaal van het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66 om de uitslag van de verkiezingen Europees Parlement van de gemeente Westerkwartier vast te stellen.

Ook deze zitting is openbaar.

Foto: Gemeente Westerkwartier