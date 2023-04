Chris Sikkema en Klaas de Vries mede-eigenaar van Dijkstra Makelaardij en Financieel Advies

ZUIDHORN – Woensdag 29 maart was een heuglijke dag voor Dijkstra Makelaardij en Financieel Advies. Bij Smid Netwerk Notarissen werden de handtekeningen gezet onder de akte waarmee Chris Sikkema en Klaas de Vries mede-eigenaar zijn geworden. Beiden dragen al sinds 2021 bij aan het succes van de financiële tak van het bedrijf.

Otto Dijkstra nam het bedrijf over van zijn vader. Al enige jaren zijn zoons Douwe Dijkstra en Albert Dijkstra alsook zijn neef Hein Buist al mede-eigenaar. Otto Dijkstra: “Dit is een prachtige stap voor ons groeiende familiebedrijf, in een bijzonder jaar. Het bedrijf is in 1963 opgericht door mijn vader, wat betekent dat wij dit jaar ons 60-jarig jubileum vieren.”

Kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd

Met het toevoegen van Chris als verzekeringsadviseur en Klaas als register pensioenadviseur en erkend financieel adviseur wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd. Zowel particulieren als ondernemers kunnen terecht voor kundig advies op het gebied van verzekeringen, hypotheken, financiële planning, pensioenen en woningmakelaardij. Alles onder één dak!

