Concert Erwin de Vries in Oostwold op zondag 30 oktober

OOSTWOLD – Op zondag 30 oktober komt de bekende Groningse zanger Erwin de Vries optreden in MCO De Gaveborg aan De Boomgaard 1 in Oostwold

Het optreden van de kersverse winnaar van de K. Ter Laanprijs 2021 bevat tal van nieuwe nummers van o.a. het nieuwe album Antwoord dat in coronatijd werd uitgebracht. Het album kreeg lovende kritieken van o.a. Lust for Life Magazine waarin Erwin de Vries één van de beste singer-songwriters wordt genoemd. Maar ook speelt hij zijn bekende werk van een carrière waarin hij al meer dan 30 jaar acteert: laidjes in t Grunnegs die bol staan van energie, vervoering, humor, beschouwing, maar bovenal mooie en goede liedjes.

Voorverkoop

De stijl van Erwin de Vries omvat zowel de melancholiek van Ede Staal als de kolder van Pé & Rinus. Dus houd je van goede teksten in Grunneger toal, dan is er voor jou geen leukere manier om je zondagmiddag te besteden. De kaartverkoop is gestart via de site van Activiteiten Commissie Oostwold. Men kan gemakkelijk en veilig online betalen met iDeal. De kaartjes kosten via deze voorverkoop 10 euro, aan de deur 12,50 euro.

Foto: Activiteiten Commissie Oostwold