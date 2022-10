Concert Trio Alma Rosé in Cultureel Centrum Zuidhorn

ZUIDHORN – Op zondag 30 oktober om 14.00 uur geeft het Trio Alma Rosé (piano, viool en cello) een zondagmiddagconcert in het Cultureel Centrum Zuidhorn. Uitgevoerd wordt de Alma Rosé Suite van Carine de Winter. Een muziekwerk gebaseerd op het leven van de joodse violiste Alma Rosé. Mooie, ontroerende en toegankelijke muziek, zoals eerder het publiek in Drachten reageerde.

Alma Rosé Suite

De Alma Rosé Suite is de muzikale vertolking van het leven van een joods meisje, Alma Maria Rosé (1906 – 1944). Het werk had op 25 september jl. de primeur in de Grote Kerk in Drachten. Hier kwamen bijna 100 mensen op af en kende zeer enthousiaste reacties. Het ongeveer één uur durend werk is in 2021 is gecomponeerd door Carine de Winter.

“Dit werk is mijn grootste werk tot nu toe dat is uitgegeven”, aldus De Winter. “Het is een werk geworden dat bestaat uit verschillende gestileerde dansvormen, een zogenaamde suite. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik zo de dansen uit de periode van Alma kon verwerken die ook gangbaar waren in Midden-Europa, zoals de polonaise, czardas en wals. Deze suite ligt qua klassieke muziekstijl tussen romantiek en impressionisme. Heel toegankelijk dus.”

Trio Alma Rosé

Het Trio Alma Rosé bestaat uit Carine de Winter op piano, Iria F. Rodríguez, viool en Arjan van der Boom op cello. De laatste is ook docent op muziekschool Het KunstKwartier in Zuidhorn.

Alma Rosé

Alma Rosé, geboren in 1906 in Wenen, was een begenadigd violiste. Haar moeder was Justine Mahler, de lievelingszus van de bekende componist/dirigent Gustav Mahler. Vader was de vooraanstaand concertmeester van de Wiener Philharmoniker, Arnold Rosé. In het welgestelde muzikale gezin van joodse afkomst, waarin zij opgroeide was zij voorbestemd om violiste te worden en zij bereikte daarmee samen met haar echtgenoot grote hoogten.

Na de annexatie van Oostenrijk door Nazi-Duitsland kwam er een kentering in haar leven. Met haar vader week zij uit naar Engeland maar kreeg daar geen vergunning om als soliste te werken waardoor zij naar Nederland verhuisde. Na de Duitse inval in Nederland probeerde zij in 1942 naar Zwitserland te vluchten maar werd in Dijon door de Gestapo opgepakt. Ze belandde uiteindelijk in Auschwitz waar zij gedwongen werd het meisjesorkest van Auschwitz te dirigeren. Ze overleed op 4 april 1944 in Auschwitz aan de gevolgen van een voedselvergiftiging.

Foto: Trio Alma Rosé