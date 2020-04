Corona vastgesteld in Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn

ZUIDHORN – In zorglocatie Zonnehuis Oostergast in Zuidhorn is een klein aantal bewoners en medewerkers besmet met het coronavirus.

Dat meldt RTV Noord. De uitbraak in de woonlocatie begon anderhalve week geleden. Er zijn toen direct maatregelen genomen, waardoor het nu slechts om een klein aantal besmettingen gaat. Volgens Zonnehuisgroep Noord gaat het om minder dan tien mensen. De eerste daarvan zijn inmiddels hersteld.

Foto: Mylene2401/Pixabay