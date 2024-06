De week van de jonge mantelzorger #niettemissen

Jonge Mantelzorgers verdienen onze aandacht

Bijna een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur.

Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal, maar het kan ook zwaar zijn. Zo kunnen ze zich zorgen maken of zorg voor zichzelf missen. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is van 1 tot en met 7 juni de Nationale Week van de Jonge Mantelzorger. In de bibliotheken in het Westerkwartier zijn thematafels ingericht met informatie voor en over jonge mantelzorgers. De FUNdag voor jonge mantelzorgers vindt dit jaar plaats in de zomervakantie.



Foto: Gemeente Westerkwartier