Dump geen afval in plantsoenen, wijken en bermen

Het Westerkwartier is mooi. Dat willen we graag zo houden, zodat inwoners en ook bezoekers van onze gemeente kunnen blijven genieten van de mooie natuur en leefomgeving. Helaas komen we regelmatig afval tegen op plaatsen waar het niet hoort. Tuinafval, grofvuil, chemische afvalstoffen of ander afvalmateriaal. We vinden het steeds vaker in de plantsoenen, wijken en bermen of op parkeerplaatsen langs de weg.

Gevolgen

Het opruimen ervan kost elk jaar duizenden euro’s. Daarnaast is het gevaarlijk voor mensen, dieren en voor de omgeving. Ook heeft het negatieve gevolgen voor het milieu. Wanneer u afval dumpt in de plantsoenen, wijken, bermen en/of op parkeerplaatsen kunt u milieuschade veroorzaken. Ook kunt u hiervoor een boete krijgen. Laten we verpaupering van de omgeving voorkomen en samen zorgen voor een schone en gezonde natuur.

Afval gezien?

Ziet u ergens illegaal gestort afval? Belt u dan met 14 0594. U kunt het ook melden via ons meldingsformulier op de website. We proberen dan te achterhalen waar het afval vandaan komt en vervuilers te beboeten.

Waar kunt u uw afval kwijt?

De gemeente heeft een milieustraat. Daar kunt u terecht voor al uw afval: bouw- en sloopafval, chemisch afval zoals verfresten, tuinafval en noem maar op. Op de website staat waar de milieustraat is en wat de openingstijden zijn. Daarnaast rijden we in het voor- en najaar de takkenroute, waarbij we het snoeiafval gratis bij u ophalen.

Wilt u meer weten over verantwoord omgaan met afval? Kijk dan op de afval pagina op de website.

Foto: Gemeente Westerkwartier