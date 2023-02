Gronings FTC-team Pretty Smart Robotics valt in de prijzen

GRONINGEN/LEEK – Tijdens het FIRST Tech Challenge Benelux-kampioenschap in Eindhoven, waar teams uit heel Europa aan deelnamen, bereikte afgelopen zaterdag het Groningse robotica team Pretty Smart Robotics de finale tijdens de robotwedstrijden en won zij daarnaast de Motivate-award.

Deze award is voor het team dat onder andere uitblinkt in teamspirit en het enthousiasmeren van anderen voor hun roboticasport. Deze prijs past goed bij het hechte vriendenteam uit het Westerkwartier, dat bestaat uit Sander (16), Lars (16) en Anne-Maaike (16) van de Lindenborg in Leek, Tess (16, Montessori Vaklyceum) en Loes (15, Leon van Gelder). Geholpen door sponsoren JC-Electronics, Boikon, de Woldborg en Schuiling Wonen en Slapen, timmeren ze aan de weg om Groningen duurzaam op de kaart zetten in de wereld van de techniekwedstrijden en robotica-competities.

Lange historie van prijzen

De Motivate-award die het team won, prijkt straks mooi in de prijzenkast van Science & Robotics vereniging Pretty Smart met dependances in Zuidhorn (in het Nautilus) en Grootegast (in de Woldborg). De meisjes uit het team wonnen eerder in de FIRST LEGO League al meerdere kampioenschappen en prijzen en kregen al drie tickets voor WK’s in de Verenigde Staten. Ze zetten hun prestatiereeks mooi door in de hogere klasse van de FIRST Tech Challenge.

Over twee weken mag het team nogmaals laten zien wat ze kunnen tijdens de Kaiserlautern Invitational in Duitsland, waar ook een ticket voor het WK in Houston (19-22 april) valt te winnen.

Altijd op zoek naar nieuwe leden

Het team, dat nu bestaat uit vijf leden, is op zoek naar nieuwe leden om hun team te versterken. Ben je tussen de 13 en 16 jaar, woon je in de buurt van Grootegast, heb je zin in een uitdaging en ben je een teamspeler? Dan zijn ze op zoek naar jou! Je hebt geen ervaring of kennis nodig. Samen ontdekken jullie waar jij in uitblinkt: robotica, programmeren, social media, fotograferen, organiseren, sponsors zoeken of iets anders. We hebben voor iedereen met een portie enthousiasme een plekje!

Foto: Ingezonden