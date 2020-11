Henk Roede uit Grootegast schrijft boek: De Pillendraaier

GROOTEGAST – Henk Roede uit Grootegast had een droom om een boek te schrijven. De droom is uitgekomen met het boek De Pillendraaier.

Henk Roede schrijft al sinds zijn jeugd (strip)verhalen voor o.a. de Donald Duck en hij heeft enkele jaren een streektaalstrip voor het Dagblad van het Noorden getekend. De laatste jaren heeft hij veel succesvolle toneelstukken geschreven, die zowel in Nederland als daarbuiten opgevoerd worden.

De Pillendraaier

Het verhaal gaat over Roelof Dijkema die met zijn gezin noodgedwongen terug keert naar zijn geboorteplaats. Meteen wordt hij door zijn moeder aangesteld als verslagslaggever voor de krant, welke de familie al decennia lang uitgeeft. Wat eerst een rustig, tijdelijk baantje lijkt, blijkt al snel anders uit te pakken. Als Roelof in een plaatselijke moordzaak duikt, raakt hij verzeild in de drugscriminaliteit van het stadje. Roelof doet zijn uiterste best om alle mysteries op te lossen in dit komische misdaadverhaal, met spanning tot het eind!

Het boek wordt uitgegeven door Holland Media Uitgeverij te Alkmaar, kost 14,95 euro en zal vanaf week 48/49 op diverse plekken in winkels en op internet verkrijgbaar zijn. U kunt het boek alvast bij Roede bestellen via info@henkroede.nl. Het boek kan later worden afgehaald of tegen verzendkosten van 2,99 euro worden opgestuurd.

Foto: Henk Roede