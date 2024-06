Geen automatische incasso

Als u geen gebruik maakt van betalen met automatische incasso, dan is de vervaldatum 31 mei 2024. Dit houdt in dat u op 31 mei 2024 de totaal te betalen bedragen van beide aanslagen zou moeten hebben betaald. Heeft u nog niets betaald, of is er nog een gedeelte door u te betalen, dan sturen wij binnenkort een herinnering.

