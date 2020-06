Midzomermuziek met duo RoMa in Domies Toen

PIETERBUREN – Bezoekers van botanische tuin Domies Toen in Pieterburen kunnen op zondagmiddag genieten van muziek in de tuin.

Muziek binnen spelen voor publiek is nog lastig, maar muziek buiten kan natuurlijk wel. Daarom organiseert Domies Toen muziek in de tuin. “Het is nu echt midzomer in de tuin. Die staat er nu fantastisch bij”, vertelt Annette Broekhuizen, bestuursvoorzitter van de Stichting Domies Toen. “De wilde planten, de mergelvallei en de vlinder- en insectentuin zijn in volle bloei. Ook de rozen, de kruidentuin en de grote border bij de tuinmuur kleuren de tuin.”

Om bezoekers van al dit moois te laten genieten en wat extra’s te bieden zal er regelmatig, op zondagmiddag, met mooi weer muziek in de tuin klinken. Op zondagmiddag 21 juni vanaf 13.30 uur treedt Duo RoMa bij mooi weer op in Domies Toen. Duo RoMa bestaat uit Marjolijn Mellema op viool en Rob Vlaar op accordeon. Het duo speelt een breed repertoire wereldmuziek: van Tango tot Tarantella, via Balkan tot Bostella.

Marjolijn speelt al heel lang zigeuner-, balkan- en klezmermuziek (o.a. in Lanyok en Klezmer & Co). Rob speelt saxofoon en accordeon in diverse pop-, jazz-, latin- en volksmuziekbandjes. “Ze wonen sinds kort in in Den Andel en vinden het leuk om hier in de omgeving hun muzikale vleugels uit te slaan. Ze nemen het publiek mee op een korte wereldreis met interpretaties van bestaande muziek, vrolijk, ontroerend en gepassioneerd!”

Foto: Duo RoMa/Facebook