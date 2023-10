Najaarswandeltocht in Oldekerk op 28 oktober

OLDEKERK – Op zaterdag 28 oktober organiseert Wandelsport Vereniging Willen Is Kunnen (Wsv-WiK) uit Drachten haar jaarlijkse najaarswandeltocht. De startplaats is Oldekerk, Sportcentrum Eekeburen, Eekebuursterweg 1.

De 5 km afstand maakt een mooi ommetje om Oldekerk. Alle andere afstanden gaan richting Sebaldeburen (ca. 6 km) waar men van de eerste rust kan genieten. De wandelaars van de 10 km afstand gaan vanuit hier weer terug naar de startlocatie. De 15 km afstand gaan samen met de 20 en 30 km richting ‘De Barten’, hier splitst de 15 km zich af en gaat via een overzet over het Wolddiep weer terug naar de startlocatie. De wandelaars van de 20 km afstand gaan naar hun 2e rust in Boerakker. De wandelaars van de 30 km afstand gaan naar hun 2e rust in Tolbert, hun 3e rust is in Boerakker. Vanuit hier gaan de 20 en 30 km weer terug naar de startlocatie. We wandelen door een mooie afwisselende omgeving, lekker genieten!!

Starttijden

30 km vanaf 8.30 uur tot 09.00 uur

20 km vanaf 9.00 uur tot 10.00 uur

15 km vanaf 10.00 uur tot 11.00 uur

5 en 10 km vanaf 10.00 uur tot 12.00 uur

Foto: Jifke Jeeninga