Online bingo in trek als vermaak tijdens lockdownperiode

DOEZUM – Als veilig alternatief voor een groot eindejaarsfeest, organiseerde de Doezumer Oudejaarsploeg (DOP) dit jaar een originele bingo via internet en radio. Voor deze bingo werden zo’n 300 kaartjes verkocht, zo meldt RTV Noord.

De bingo lijkt terug van weggeweest. Niet alleen oudejaarsploeg DOP organiseerde onlangs een bingo, ook ondernemers en feestverenigingen uit andere delen van het land hebben inmiddels de online bingo en muziekbingo ontdekt. Waar men ten tijde van lockdowns en afstand geen fysieke bingo meer kan organiseren, biedt de online bingo ondernemers een mogelijkheid om contact met de doelgroep te onderhouden én te versterken. Maar het blijft natuurlijk ook gewoon een spannend en vermakelijk gezelschapsspel voor een ieder die meedoet. Echter mag niet iedereen vandaag de dag zomaar een online bingo of muziekbingo organiseren.

Voorwaarden van een online bingo

In verband met de coronacrisis werd tot voor kort tijdelijk een oogje dichtgeknepen bij de organisatie van een online bingo als leuk tijdverdrijf. Maar per 1 juli 2020 heeft de Kansspelautoriteit (Ksa) besloten dat een online bingo alleen nog georganiseerd mag worden door verenigingen die minimaal drie jaar bestaan. Dit is gedaan om de kans op illegaal gokken tegen te gaan. Bovendien mag het totale bedrag aan prijzen niet groter zijn dan 1.550 euro én moet de organisatie de bingo van tevoren melden bij de gemeente waar deze plaats zal vinden. Indien dat allemaal in orde is, mag een online bingo dus gewoon doorgang vinden.

Controleer de bingo op voorwaarden

Een online bingo die echter niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, wordt door de Ksa gezien als een illegaal kansspel. Dit heeft de autoriteit besloten omdat de deelnemers van online bingo’s volgens hen niet verzekerd zijn van een eerlijk spel. Doen de organisatoren bijvoorbeeld niet aan zelfverrijking? Is er geen sprake van oplichting? Gebeurt de trekking wel op een eerlijke manier? En zijn er überhaupt wel echte prijzen? Dat zijn allemaal vragen die de deelnemers van een online bingo niet goed zouden kunnen controleren. Ksa wil daarom voorkomen dat men slachtoffer wordt van oplichting en heeft de voorwaarden dus aangescherpt.

In besloten kring altijd toegestaan

De voorwaarden voor zo’n online bingo gelden overigens niet voor een bingo die binnen het gezin, een vriendengroep of een verzorgingshuis wordt georganiseerd. Bingo in besloten kring is en blijft namelijk gewoon toegestaan. Maar aangezien men volgens de actuele coronamaatregelen slechts 4 personen per dag mag uitnodigen, is een gewone bingo vooralsnog niet altijd haalbaar. Online bingo’s kunnen daarom een uitkomst bieden, maar vraag een aanbieder van tevoren altijd of deze wel aan de regels voldoet. Dan weet je namelijk zeker dat je geen valse bingo krijgt.

Foto: jerrykimbrell10/Pixabay