Piloot (75) overleden bij vliegtuigcrash in Kornhorn

KORNHORN – Bij een crash met een vliegtuig langs de Noordwijkerweg in Kornhorn is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen.

De pilot verloor door onbekende oorzaak de controle over het vliegtuig en kwam met zijn toestel in een aantal bomen terecht. Vervolgens crashte het sportvliegtuigje neer in een weiland van een nabijgelegen boerderij. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de piloot mocht het ongeluk niet overleven. De 75-jarige piloot overleed ter plekke.

Video

Beeld: RDB Producties