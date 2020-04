PLUS supermarkt in Leek sluit definitief haar deuren

LEEK – PLUS Verbeek aan de Schans in Leek sluit per 15 april haar deuren. Dat laat de supermarkt vandaag weten in een e-mailbericht.

Vanwege ‘onvoldoende toekomstperspectief’ is besloten om de bedrijfsactiviteiten te staken. De supermarkt bedankt haar klanten voor het in haar gestelde vertrouwen en verwijst hen voortaan naar PLUS De Weerd in Peize.

Foto: PLUS Verbeek/Facebook