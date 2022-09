Politiehelikopter landt in Zuidhorn voor digitaal spreekuur

ZUIDHORN – Een politiehelikopter landde vanmiddag op een parkeerplaats in Zuidhorn vanwege het digitale spreekuur van de politie.

Wie niet anders weet, zou denken dat er vandaag een heftig incident in Zuidhorn had afgespeeld. Hier vloog enkele minuten lang een politiehelikopter rond, waarna deze de landing in zette bij een parkeerplaats vlak tegenover het politiebureau. Van een incident bleek geen sprake, sterker nog; de agenten van de Unit Luchtvaart Politie (zoals de dienst genoemd word) kwamen voor het digitale spreekuur van de politie Westerkwartier.

Vraag het de politie

De politie Westerkwartier geeft eens in de periode een digitaal spreekuur live via Instagram waar volgers hun vragen aan de politie kunnen stellen. Bij dit digitale spreekuur zijn soms aanvullende diensten aanwezig van de politie, waar eveneens vragen aan kunnen worden gesteld. Zoals vandaag de Unit Luchtvaart Politie. De politiehelikopter heeft ruim anderhalf uur aan de grond gestaan, waarna deze is teruggevlogen naar Volkel.

Foto: RDB Producties