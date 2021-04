Sam’s Kledingactie voorjaarsactie in Hoogkerk en Leek

HOOGKERK/LEEK – Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen.

Actiedagen in Hoogkerk en Leek

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 april a.s. kunt u in Hoogkerk en Leek uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren. Dit kan op 16 en 17 april bij De Hoeksteen aan de Lindesteinlaan 1 in Leek, op de vrijdag van 18.00-19.30 uur en op de zaterdag van 10.00-12.00 uur.

Op zaterdag 17 april kunt u ook terecht bij de protestantse gemeente Elim aan de Barkstraat 5 in Hoogkerk en. De Sam’s vrijwilligers zijn daar van 09.00-11.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof- in ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.

Geen onderwijs door armoede en conflicten

De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.

Duurzaam veilig naar de basisschool

Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school wil Cordaid hulp bieden. Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd.

Corona preventiekit

Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam's Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl.

