Schip vaart tegen Tafelbrug in Aduard

ADUARD – Een groot binnenvaartschip is maandagavond tegen de Tafelbrug gevaren die over het Van Starkenborghkanaal ligt.

Het schip, de Adriaan-J uit Papendrecht, verloor bij de aanvaring zijn stuurhut en ook de auto van de schipper raakte te water. De Tafelbrug raakte licht beschadigd en was slechts korte tijd afgesloten voor verkeer. Hoe de botsing heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. Bij het voorval raakt niemand gewond.

Botsingen met bruggen

Het is niet de eerste keer dat een schip in de provincie tegen een brug botst. Onlangs gebeurde hetzelfde in de stad Groningen, toen een vrachtschip ’s nachts tegen de Gerrit Krolbrug vaarde. De schipper had de brug over het hoofd gezien.

Foto: RDB Producties