Stichting Groninger Borgenpad lanceert wandelingen langs verdwenen borgen

Stichting Groninger Borgenpad komt met een nieuwe reeks wandelingen. “Met de nieuwe wandelingen willen we de sporen en verhalen van de verdwenen borgen onder de aandacht brengen”, aldus Albert Buist, voorzitter van de Stichting. “Ooit stonden er honderden steenhuizen en borgen in het Groninger land. Een paar hebben de afbraak overleefd, waaronder bekende borgen als de Menkemaborg en de Fraeylemaborg. De meeste zijn echter afgebroken, maar van enkele borgen zijn nog sporen zichtbaar.”

Sporen in het landschap

Soms is het nog een gracht, een oprijlaan of een toegangshek tot een oud borgterrein dat ons herinnert aan de borgen. Om een voorbeeld te noemen, de oprijlaan van het Huis te Lellens met prachtige, geknotte lindes. Of het terrein van de Luingaborg in Bierum, met het freulelaantje door het lieflijke parkje. Om een heel andere reden is het borgterrein van Tammingahuizen bij Ten Post interessant. Dit borgterrein ligt aan een, tot op heden, onverhard deel van de eeuwenoude Stadsweg tussen Groningen en Emden. Soms is er alleen nog maar een aanduiding van het borgterrein wat ons nog rest, zoals bij de Rikkerdaborg in Lutjegast.

Sporen in kerken

In kerken is ook veel te vinden over het leven van de borgbewoners. De Bartholomeus kerk van Stedum heeft een monumentaal grafmonument uit 1672 van jonkheer Adriaan Clant. De beeldhouwer van dit grafmonument is Rombout Verhulst, dezelfde beeldhouwer die ook het grafmonument voor Anna van Ewsum van Nienoord maakte. In het kerkje van Losdorp ligt een grafzerk van Johanna Hillebrandts. Zij was getrouwd met Berend Schaffer van de Fraeylemaheerd van Losdorp (niet te verwarren met de Fraeylemaborgvan Slochteren). In 1637 sterft Johanna Hillebrandts aan de pest, evenals zeven van haar kinderen. Iets waar je stil van wordt.

De wandelingen gaan over onbekende wandelpaden en doen de geschiedenis van de Groninger borgen herleven. Nieuwsgierig geworden? De eerste wandeling in de serie verdwenen borgen heet “Rikkerdaborg”. De wandeling start in Lutjegast. Zoals alle wandelingen van het Groninger Borgenpad zijn routebeschrijvingen en kaarten gratis beschikbaar op www.groningerborgenpad.nl

Foto: Groninger Borgenpad