Tolbert geliefd met nieuwe Lasergame in sciencefiction-wereld

TOLBERT – Na de persconferentie staat de telefoon roodgloeiend bij de De Postwagen in Tolbert. De uitjeslocatie heeft precies op dit moment een splinternieuw lasergamecentrum opgeleverd.

Sciencefiction-wereld

Voor de Lasergame werd een ‘sciencefiction-wereld’ nagebouwd. “De deelnemers hebben de aarde verlaten”, vertelt eigenaar Oetze Mulder. “In ons ruimtestation staat de strijdmodus maximaal aan.” Met een inzet op ‘hightech materiaal’ en het ‘onderscheidende thema’ heeft De Postwagen wederom een potentiële topattractie. Mulder wijst naar de nieuwste generatie laserguns, vesten en scoremetingen.

De timing van de oplevering valt gunstig voor het activiteitencentrum. Tijdens de nationale persconferentie vertelde minister Kuipers dat het land weer opengaat. “Sindsdien staat de telefoon roodgloeiend”, aldus Mulder. De eerste versoepelingen zijn er komende vrijdag al. De horeca mag dan openblijven tot 01.00 uur. Daar is de horecaman dan ook heel content mee. “Veel gasten willen komende vrijdagavond ouderwets gezellig borrelen in de Activiteitenarena. Het wordt weer normaal.”

Privé karaokecafé

Het bedrijf in Tolbert heeft naast de Lasergame ook nog een privé karaokecafé gebouwd. “Hier kunnen gasten zich totaal vrij voelen, ze zingen of blèren alleen met hun eigen vrienden, familie of collega’s. Er zijn groepjes die eerst de Lasergame doen en dan dit.”

Voorjaarsvakantie

Met de twee nieuwe activiteiten en de voorjaarsvakantie voor de deur voelt Mulder veel positieve energie. “Niet alleen dat, ook dat we weer kunnen opstarten met de klassiekers. Uiteindelijk houdt iedereen nog steeds van een potje bowlen in stijl, of glow-midgetgolf!”

Foto: De Postwagen