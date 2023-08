Binnenkort: het meest rolstoelvriendelijke hotel in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Dit jaar nog, vermoedelijk in oktober, gaan de deuren open van Nederlands meest rolstoelvriendelijk hotel in Bellingwolde: Het Nieuwe Ambt. Het idee van een rolstoelvriendelijk hotel komt van de Amsterdamse Frieda Hillebrand (84), zij kocht het voormalig gemeentehuis in Bellingwolde. En de nieuwe eigenaar is vastberaden: dit wordt het meest rolstoelvriendelijk hotel in Nederland.

Het verhaal achter het hotel

Frieda heeft een bijzonder avontuurlijke levensgeschiedenis, zo vertelt ze tegen RTV Noord. Samen met haar man, Jim Brady, vlogen ze in 2001 samen mee in de Melbourne race, een vliegtuig dat de halve wereld rondvloog. Frieda en Jim vlogen van Londen naar Sidney. Maar vanwege een herseninfarct, jaren geleden, is Jim verlamd geraakt. Daardoor is hij afhankelijk geworden van een rolstoel. Frieda ontdekte dat er eigenlijk geen hotels zijn die echt volledig rolstoelvriendelijk zijn. Dat kan anders, dacht ze. Ze kocht het voormalig gemeentehuis in Bellingwolde om aan de achterkant van het gebouw het meest rolstoelvriendelijk hotel van te maken.

Inclusiviteit en toegankelijkheid

In een wereld die steeds meer gericht is op inclusiviteit en toegankelijkheid, is het belangrijker dan ooit dat alle aspecten van het leven, inclusief reizen en accommodaties, voor iedereen toegankelijk zijn. Voor mensen met beperkte mobiliteit is het vinden van een rolstoelvriendelijk hotel van groot belang. Maar het aanbod in Nederland valt behoorlijk tegen. Veel hotels zijn gedeeltelijk rolstoelvriendelijk, dan kun je bijvoorbeeld wel de kamer op, maar niet het restaurant in met de rolstoel.

De badkamers in het rolstoelvriendelijke hotel zijn straks perfect uitgerust voor rolstoelgebruikers. Denk bijvoorbeeld aan aangepaste wastafels op de juiste hoogte. Daarnaast zijn de eetgelegenheden in het hotel uiteraard ook rolstoeltoegankelijk, zodat gasten comfortabel in de eetzaal of buiten op de veranda kunnen zitten. Overigens een prachtige veranda waarbij er een stukje uit de vlonder is gezaagd: zodat een mooie Lindeboom kan blijven staan. Het typeert hoe Frieda haar project oppakt. Niet alleen met haar verstand, maar vooral ook met haar hart.

Invoelende ondernemer

Frieda is door haar ervaring met haar partner namelijk goed op de hoogte van de specifieke behoeften van rolstoelgebruikers. Dit zorgt ervoor dat zij goed weet wat voor haar gasten belangrijk is. Ze is actief en heeft bijvoorbeeld pas nog haar horecadiploma gehaald. Ook is ze inmiddels al bijzonder goed ingeburgerd in Groningen en ontdekt ze elke keer weer nieuwe dingen in de regio waar ze haar gasten op wil attenderen. Daarbij weet ze precies wat wel of niet goed bereikbaar is met de rolstoel.

Dat het gaat om een ondernemende dame gaat, blijkt ook uit dat ze overal aan denkt. Het gaat van neuromarketing tot social media-aandacht en persberichten. Duidelijk is dat haar hart in het hotel zit en gezien de vorderingen is duidelijk dat dit project hoe dan ook zal slagen. Groningen mag zich rijk rekenen met dit mooie hotel dat een waardevolle aanvulling is voor mensen die minder mobiel zijn.

Vliegtuig in de achtertuin

Inmiddels staat achter in de tuin van het voormalig gemeentehuis ook een klein vierpersoons vliegtuig en is er een kleine landingsbaan waarop deze staat te schitteren. Dit maakt het uitzicht alleen nog maar meer bijzonder. Vanuit sommige hotelkamers kun je het vliegtuig dan ook zien: een gele staart, rode vleugels en een witte romp. Hoewel dit niet het vliegtuig is waarmee Frieda en Jim de Melbourne race vlogen, hebben ze hier samen wel veel vlieguren in gemaakt. Vliegen kan het vliegtuig echter niet meer, maar dat geeft niet: het vliegtuig is thuis.

Foto: Google Street View