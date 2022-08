Gevangenis Ter Apel organiseert versnelde route naar een baan

TER APEL – De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel huisvest nu 400 gedetineerden, maar heeft plek voor 456 man. Om hen te kunnen plaatsen, werft de gevangenis nieuw personeel.

Op zoek naar nieuwe collega’s organiseert PI Ter Apel maandagavond 29 augustus een online sessie om kennis te maken. Wie vóór 31 augustus solliciteert, krijgt de versnelde route naar een baan aangeboden en gaat op donderdag 22 september mee naar de selectiedag in Zeist.

Selectiedag

“Na de selectiedag volgt nog een gesprek met de psycholoog en een medische keuring. Bij het succesvol doorlopen van deze stappen krijgt de kandidaat vóór 1 oktober het goede nieuws,” vertelt Marloes Tuk, de communicatieadviseur van PI Ter Apel en betrokken bij de organisatie van de selectiedag. Er zijn vacatures voor de functies van penitentiair inrichtingswerker, complexbeveiliger en arbeidsbegeleider.

Online kennismaking

PI Ter Apel zet hiermee een nieuwe stap om mensen aan zich te binden en vast te houden. De PI combineert de ervaring van de eerdere sessies met nieuwe ideeën. Geïnteresseerden kunnen eerst online kennis maken met de gevangenis met de bijzondere doelgroep. Zij kunnen vragen stellen aan diverse medewerkers die ervaring hebben met het gevangeniswerk.

Sfeer proeven

“Het is een laagdrempelige manier om te kijken of werken in de gevangenis bij je past of niet,” weet Marloes. “Bij serieuze belangstelling behoort een fysiek bezoek aan onze inrichting tot de mogelijkheden. Op locatie kun je de sfeer proeven en verder persoonlijk in gesprek met toekomstige collega’s. Via de versnelde route naar een baan willen wij het enthousiasme van de kandidaten vasthouden.”

PI Ter Apel huisvest een bijzondere groep gedetineerden. Het is de enige penitentiaire inrichting in Nederland voor de doelgroep vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS). Dit zijn personen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en die in ons land een misdrijf hebben gepleegd of hiervan verdacht worden. Omdat ze geen verblijfsvergunning (meer) hebben worden ze na het uitzitten van hun straf uitgezet naar het land van herkomst.

Meer weten?

Op werkenbijdji.nl is meer informatie te vinden over de vacatures. Op de website zijn ook verhalen te lezen van personen die al werkzaam zijn in PI Ter Apel. Aanmelden voor het online wervingsevent kan tot 28 augustus via het e-mailadres werken@dji.minjus.nl.

Foto: Ministerie van Justitie en Veiligheid