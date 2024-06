SELLINGEN – Op maandag 29 juli en vrijdag 2 augustus organiseert In Het Wilde Weg een eetbare wilde plantenwandeling met koken op het kampvuur tussen 14.00 en 19.00 uur. De locatie is rondom Sellingen en wordt na aanmelding bekend gemaakt. De kosten zijn 90 euro per wandeling inclusief koken op het kampvuur. Aanmelden kan via info@inhetwildeweg.nl.

Wil je ook de wondere wereld van eetbare wilde planten en bomen ontdekken? En kom te weten welke planten eetbaar zijn, waar je op moet letten bij het plukken en hoe je ze kunt gebruiken in de keuken.

Daarnaast wordt er tijdens de wandeling veel aandacht besteed aan het belang van respect voor de natuur. De berm, het veld en het bos zullen na deelname aan deze wandeling nooit meer hetzelfde zijn. De wandelingen vinden plaats in de omgeving van Sellingen. Na de wandeling krijgen de deelnemers een workshop vuur maken en gaan aansluitend koken op het terrein van camping de Vreemde Eend.

We koken op het kampvuur met eetbare wilde planten en bereiden samen een lekkere en gezonde wildplukmaaltijd. Voor meer informatie kijk op www.inhetwildeweg.nl

