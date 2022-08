Middeleeuws Ter Apel op 3 en 4 september rond Klooster Ter Apel

TER APEL – In het weekend van 3 en 4 september komen de middeleeuwen weer tot leven rond het Klooster van Ter Apel. Na een afwezigheid van 2 jaar kan het evenement Middeleeuws Ter Apel dit jaar weer worden georganiseerd.

Middeleeuws Ter Apel is de afgelopen jaren uitgegroeid tot het meest authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland. Tegen het unieke decor van het Kruisherenklooster in Ter Apel waant de bezoeker zich even helemaal in het vijftiende-eeuwse leven.

Geneugten en Genot

Elk jaar heeft Middeleeuws Ter Apel een ander thema. Dit jaar is het thema “Geneugten en Genot”. Thema 2022 staat in het teken van de goede dingen van het leven. Feest op de markt, vertier, muziek en vooral lekker eten. De uitbundigheid van de middeleeuwen zal hoogtij vieren. De dame van lichte zeden zal proberen haar klanten binnen te halen en kijk uit voor de nar, hij zal iedereen een rad voor ogen willen draaien. Let vooral ook goed op uw bezittingen, want jonge zakkenrollers zijn uit op uw bezittingen en hopelijk worden ze gesnapt.

Het evenement vindt plaats op 2 locaties aan beide zijden van de Sellingerstraat, die gedurende het weekend voor verkeer is afgesloten. Op het veld rond het Klooster zijn m.n. de markt, de ambachtslieden en kampementen te bewonderen. Op het grote veld aan de ander kant van de Sellingerstraat is de hele dag reuring: kinderspelen, boogschieten, workshop zwaardvechten voor kinderen en kampementen. Om 15.30 uur start op dat veld ook de veldslag en is er veel wapengekletter en kanongebulder. Na afloop mogen de kinderen uit het publiek de strijd aangaan met de ridders. Wie gaat er overwinnen?

Archeologische opgraving

Speciaal voor de bezoekers van Middeleeuws Ter Apel zal er dit jaar een proefsleuf worden gegraven waaruit naar verwachting archeologische feiten naar voren komen. Bij de opgraving zal dr. S. (Stijn) Arnoldussen van de Rijksuniversiteit van Groningen graag aan het publiek uitleg geven over wat er te zien is.

Eerder dit jaar is de bodem in kaart gebracht met een grondradar en daaruit blijkt dat er vermoedelijk nog allerlei, niet eerder ontdekte, archeologische bijzonderheden in de grond verborgen zijn. Begin september wordt een eerste proefsleuf gegraven om te onderzoeken wat er zich in de grond bevindt en het publiek van Middeleeuws Ter Apel mag dit bekijken.

Zaterdagavond

Wat veel mensen niet weten is dat Middeleeuws Ter Apel op zaterdagavond gratis toegankelijk is voor iedereen, maar vooral voor de inwoners van Ter Apel. De kassa’s sluiten om 18.00 uur. Wie dan nog naar het evenement komt kan nog genieten van de markt rondom het klooster. Van 19.00 tot 20.00 uur is er een zwaardvechtduel in de arena op het grote veld aan de Sellingerstraat en op dat zelfde veld start om 21.30 uur de spectaculaire vuurshow op zaterdagavond, met na afloop veel gezelligheid, dans en muziek bij de taverne.

Over Middeleeuws Ter Apel

Het is het jaar 1465. Soldaten, huurlingen, marktkooplui, ambachtslieden en muzikanten hebben hun kampementen opgeslagen rond het Klooster van Ter Apel. Het was een hele reis, maar ze zijn gekomen voor het traditionele jaarfeest. Daar wordt gehandeld en gefeest, maar ook gevochten op het slagveld. Het is één groot spektakel!

Middeleeuws Ter Apel is het meest authentieke middeleeuwse evenementen in Nederland, dat plaats vindt bij het enige nog bestaande plattelandsklooster in Noordwest Europa: Klooster Ter Apel. Het Museum Klooster Ter Apel is gedurende het gehele evenement vrij toegankelijk voor het publiek. Het evenement trekt jaarlijks tussen de 5.000-6.000 bezoekers. Voor meer informatie, zie middeleeuwsterapel.nl en de Facebookpagina ‘Stichting Middeleeuws Ter Apel’.

Foto: Stichting Middeleeuws Ter Apel